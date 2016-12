Mangalia a pierdut definitiv o parte din Santierul Naval DMHI. Se cer demisiile celor responsabili

Actuala conducere executivă a Mangaliei a pierdut procesul de grănițuire cu localitatea Limanu. Astfel 23 de hectare teren intravilan, pe care este amplasat o parte din Santierul Naval DMHI SA, trec in raza teritorial-administrativa a localitatii Limanu.„Pierderea este pentru bugetul Mangaliei de circa 500 000 de euro anual. Cu acești bani, Mangalia putea construi în fiecare an: o școală, o grădiniță, un bloc sau putea asfalta câte o staâiune. Am tras semnale de alarmă încă din primăvara acestui an referitor la faptul că gestionarea acestui proces nu este făcută în mod responsabil, că au fost plătite onorarii imense unui avocat care va pierde acest dosar, însă am fost acuzat că inventez teme de campanie electorală. Din nefericire pentru generațiile viitoare ale Mangaliei - am avut dreptate - Cer public demisiile persoanelor care au gestionat această situație prin care Mangalia rămâne definitiv fără o parte importantă din Șantierul Naval, pentru a evita viitoare pierderi la fel de grave. Nu vreau să numesc persoanele a căror demisie o cer deoarece nu doresc să se creadă că politizez această pierdere deosebit de gravă. Am speranța că mai există în lumea în care trăim onoare, asumarea răspunderii actului de administrare a orașului impune în astfel de situații este DEMISIA”, a transmis consilierul local PSD, Paul Foleanu.Mai multe detalii despre acest subiect puteți citi în ediția de mâine a ziarului.