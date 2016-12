Mama lui Miron Mitrea, audiată la Tribunal

1

e bine sa stim

Sa adaugam la cele relatate in articol si parerea ziarului Telegraf , respectiv a " ziaristului " Mazare despre Miron Mitrea , actualul sau coleg de partid si viitor coleg de celula . In nr.55 / 29.03.93 Mazare arata ca Mitrea , presedintele Confederatiei FRATIA nu a platit datoriile pentru locurile retinute la hotelurile din Mamaia si ca acesta " a avut tupeul sa ceara rezervari si pentru vara lui ' 93 , numai ca fripta de doua ori , SC Mamaia a refuzat si bine a facut ". Era inca vremea in care dl Mazare putea face ceva pentru democratia di Romania . In nr. 212 / 10.09.94 se arata ca " Miron Mitrea este acuzat de coruptie , deturnare de fonduri , terorism sindical , implicare politica fata de PDSR ". Nr.271 / 18.11.94 : Miron Mitrea decapiteaza miscarea sindicala prin formarea noului partid politic PSDR . Miron Mitrea se arunca la ciolan fuzionand cu PDSR . A tradat miscarea sindicala ". E bine sa cunoastem cum si-au inceput cariera politica si cum au facut avere actualele victime ale lui Basescu .