„Majorarea preţului la gaze este dovada incapacităţii Guvernului de a negocia cu FMI”

„Majorarea prețului la gaze este dovada incapacității Guvernului de a negocia cu FMI”

„Acum să înțeleg că sunt acuzat că nu am majorat prețul la factura de gaze, că dacă îl măream eram acuzat de ce am făcut-o. Această majorare a prețului la gaze este dovada incapacității Guvernului de a negocia cu FMI. Pentru că știu cât de dure au fost negocierile de fiecare dată cu privire la prețul utilităților și la gaze și știu că arde buzunarul fiecărui cetățean”, a spus Emil Boc.Fostul premier a afirmat că în perioada cât a condus Guvernul a apărat interesele cetățenilor pentru a nu crește prețul la gaze.„Cât am fost la Guvern am apărat interesele oamenilor să nu crească prețul la gaze. După ce am plecat, să dea socoteală alții”, a spus Boc.Prețul gazelor naturale livrate populației va urca din septembrie cu 5%, iar pentru firme majorarea va fi de 10%, întrucât creșterea costurilor nu a fost transferată în prețurile finale în ultimii ani, a anunțat șeful misiunii FMI de evaluare a acordului preventiv cu România, Erik der Vrijer.„Foile de parcurs pentru gaze și electricitate nu s-au devansat. Există un mecanism în România, o formulă, care arată în cazul în care costurile cresc atunci vor trece în prețurile finale. Această formulă nu s-a aplicat în ultimii ani. Există aici un bagaj dificil în ajustarea prețurilor la gaze în raport cu creșterea costurilor, ceea ce ar fi trebuit dacă mecanismul ar fi fost aplicat. Această reprezintă o corecție a lipsei de ajustare a prețurilor din trecut”, a afirmat der Vrijer.Întrebat de jurnaliști care este motivul pentru care Guvernul a decis această majorare, premierul Victor Ponta a afirmat că Executivul a constatat acum că fostul Cabinet nu a dispus majorarea prețului, așa cum avea obligația.