Mâine se inaugurează noul bloc operator de la Spitalul Cernavodă

Spitalul orasenesc Cernavoda va inaugura, mâine, o investitie privata de aproape 100.000 euro. Este vorba de un cabinet de balneofizioterapie si reumatologie care va oferi servicii medicale la cele mai inalte standarde medicale.De mai mult timp, conducerea spitalului orasenesc si primaria orasului au identificat necesitatea unor servicii medicale de recuperare medicala si fizioterapie care pot fi dezvoltate in timp. Astfel, s-a propus alocarea unui spatiu ambulatoriu de specialitate pentru dezvoltarea unui centru de recuperare medicala si fizioterapie prin atragerea unui investitor privat.Cabinetul va oferi pacientilor o gama larga de servicii medicale preventive si de recuperare medicala, ca de exemplu servicii de electroterapie, hidrotermoterapie, gimnastica medicala, masaj. Centrul va permite si efectuarea de proceduri medicale de fizioterapie, reabilitare si recuperare prin tratamente specifice pentru afectiuni reumatismale, sechele posttraumatice, afectiuni ale sistemului nervos central si periferic.Firma care administreaza centrul va avea contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta, astfel incat pacientii sa beneficieze de gratuitate in limita de decontare pe acest tip de servicii.Cabinetul de balneofizioterapie si reumatologie a fost amenajat la etajul 1 al Spitalului orasenesc Cernavoda, fiind dotat cu instrumentarul si echipamentele necesare, servciile fiind si ele asigurate de personal de specialitate.In cursul zilei de maine la Spitalul orasensc se va mai ianugura si noul bloc operator ce consta in doua sali de operatii amenajate si dotate conform normelor europene.Proiectul sustinut financiar de Primaria orasului a vizat modernizarea și executarea de reparații capitale în cele doua sali de operații cu spațiile aferente si crearea de circuite funcționale corespunzătoare desfășurării actului medical chirurgical. Primaria orasului se implica activ in proiectele ce privesc modernizarea serviciilor medicale din oras.