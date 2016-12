MAIDANEZII VOR FI EUTANASIAŢI. Iată cum se va desfăşura procedura

10

SI ALTE PARERI

Dr. Justice & vrem demisia lui oprescu si nu numai (10.9.2013, 19:39:05) Din pacate, se pare ca am avut si am si pe mai departe perfecta dreptate atunci cand am afirmat si o sa afirm si in continuare ca aceasta tara se indreapta cu pasi repezi spre APOCALIPSA DE FACTO. Nu se poate ca o intreaga 'gasca' de mafioti care conduc in momentul de fata aceasta tara, sa vina si sa ne prosteasca intr-un asemenea hal, in timp ce ei au furat si fura si in continuare la greu, toti banii ce au fost si inca mai sunt alocati spre a steriliza si hrani aceste biete vietuitoare care sunt tot creatia DOMNULUI. Atata ipocrizie cata emana acesti politruci de cea mai joasa speta, este strigatoare la cer! Pur si simplu, acesti politicieni, potentatii vremii, ne percep ca pe niste pelicani care inghit orice mojicie si orice mitomanie, oricat de flagranta ar fi ea. Deci, banii alocati pt sterilizarea cainilor maidanezi, bani dati si luati de catre ONG-uri de ceva ani buni, pur si simplu au fost furati, in loc ca sa fie folositi pt sterilizarea cainilor care de s-ar fi facut atunci, adica cu ceva ani in urma, o buna parte dintre acesti ar fi disparut pe cale naturala, adica ar fi murit de batranete, stiindu-se faptul ca un caine nu traieste mai mult de 10-15 ani. Dar nefacandu-se nimic, ci doar furandu-se aproape toate aceste fonduri alocate in acest scop, s-a ajuns ca in loc sa asistam la o scadere a numarului lor, sa constatam ca deja, cei pe care nu i-au sterilizat atunci, intre timp au facut pui si astfel s-au inmultit in mod exponential odata cu trecerea timpului. Iar acum, tot datorita incompetentei, dar mai ales a mafiei din sistemul de stat romanesc, TOCMAI PT A SE ASCUNDE GUNOIUL SUB PRES, ADICA A SE ACOPERII FURTURILE SI MAFIA DIN SISTEM, s-a ajuns la o aberatie fara precedent, adica eutanasierea cainilor ce n-au nicio vina ca omul este un animal biped UCIGAS. Sa platim tot noi, GAFA SAU CHIAR FURACIUNEA FARA DE MARGINI IN CAZUL ROSIA MONTANA, ADICA Cu alte cuvinte, acum, in mod subit, pentru a se da unda verde geno……i, se arata ca ar fi tot mai multe cazuri de oameni muscati de caini, de parca acum s-au trezit alesii si 'edilii', ca avem caini pe starda si nu s-a facut nimic spre a se diminua numarul lor. Iata diversionista lozinca a lor: p r a e t arii votau, cainii muscau. ........nu va este rusine, s n t ri de nimic ce sunteti!