Mai puţin de jumătate din vârstnici, pensionaţi la limită de vârstă şi stagiu complet

Mai puțin de jumătate din vârstnici, pensionați la limită de vârstă și stagiu complet

Ştire online publicată Vineri, 16 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

România va ajunge la un raport de 0,4 salariați la un pensionar în 2050, de la 3,3 salariați la un pensionar în 1990, mai ales pe fondul pensionării unor angajați înainte de limita de vârstă, a spus miercuri președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, Crinu Andănuț. În acest an, raportul este de 0,94 salariați la un pensionar. „Pensionarea anticipată, înainte de limita de vârstă era de 27,7% din totalul pensionarilor în 1990, ajungând până la 34% în acest an”, a afirmat Andănuț. El a adăugat că pensionarea anticipată cu sau fără stagiu complet de cotizare a reprezentat mai mult de jumătate (54,9%) din totalul pensionarilor în 1990, ajungând până la 59% în iunie 2009. Mai puțin de jumătate (41%) din totalul pensionarilor s-au pensionat la limită de vârstă și stagiu complet. Andănuț a arătat că sunt cazuri de abuzuri în ce privește pensionarea, astfel că se apelează la unele „portițe” cum ar fi invaliditatea. Președintele APAPR a precizat că unul din cinci pensionari figurează în acte ca fiind invalid. Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii, circa 900.000 de pensionari sunt invalizi, din totalul de pensionari, de aproximativ 4,8 milioane. Vârsta medie reală de pensionare este de 54 de ani, deși vârsta limită este 58 ani și 8 luni pentru femei și 63 ani și 8 luni pentru bărbați. Bugetul public de pensii are un deficit în acest an de 15%, adică peste 1,5 miliarde de euro. Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii și Asigurări Sociale, aproape 3,9 milioane pensionari primesc sub 1.000 lei pe lună, adică 81% din total, și doar 44.000 de pensionari au pensii de peste 2.000 lei pe lună (0,9% din total).