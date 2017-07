Mai poate fi salvată bazilica paleo-creştină? Decizia, la mâna consilierilor din Constanţa

Mai poate fi salvată bazilica paleo-creștină? Decizia, la mâna consilierilor din Constanța

Nepăsarea și dezinteresul autorităților din Constanța care nu dau doi bani pe istoria localității au fost semnalate de multe ori în cadrul unor ample articole de presă. Ultimul subiect abordat de redactorii ziarului „Cuget Liber”, publicat în data de 7 iulie 2017, sub titlul „Ne lăsăm istoria să moară! Bazilica paleo-creștină din Constanța, veche de 1700 de ani, în paragină“, se pare că a atras, totuși, atenția unor consilieri locali.„Istoria bazilicii noastre este foarte veche. Se presupune că pe acest spațiu s-ar fi aflat Arhiepiscopia Tomisului, pentru că școala se află exact în centrul vechi al urbei tomitane. Aici s-a păstrat o criptă care conține trei nișe, unde erau depuse trupurile înalților ierarhi din orașul Tomis și unde s-au păstrat relicve ale sfinților părinți ai bisericii. Partea proastă este că pereții laterali, cărămida și pictura se află într-o permanentă degradare, mai ales din cauza condensului și infiltrărilor continue de apă. Din acest motiv, a mai rămas foarte puțin din pictura originală, care, se pare, ar fi cea mai veche pictură de factură creștină din Imperiul Roman de răsărit, aceasta având o vechime de 1700 de ani. Pictura conține motive florale, geometrice. În plus, în acest spațiu s-au mai păstrat și două bucăți de marmură care provin din altarul episcopal”, declara, în urmă cu două săptămâni, pentru „Cuget Liber”, Mihai Paris, profesor de istorie al Colegiului Național „Mihai Eminescu”.Zilele trecute, trei aleși ai PMP din cadrul Consiliului Local Municipal Constanța, respectiv Alexandru Zabara, Secil Cantaragiu și Cătălin Papuc, au depus un proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale de reglementare a situației juridice pentru cripta paleo-creștină, parte din necropola orașului antic Tomis și identificarea oportunităților de finanțare în vederea protejării, conservării, restaurării și punerii în valoare a acesteia.„Este vorba despre cripta paleo-creștină (nominalizată în Lista Monumentelor istorice cu indicativul CT–I-m-A-02555.05) aflată în incinta Colegiului Național «Mihai Eminescu» din municipiul Constanța, presupus sediu în secolul al IV-lea al Episcopiei Cetății Tomis.Vestigiul istoric, de importanță națională, se află într-o degradare continuă, din cauza temperaturilor oscilante, a condensului și a umidității. Din frescele interioare nu a mai rămas mare lucru, iar tencuiala și picturile de pe pereți se află și ele într-o stare avansată de deteriorare, fiind rămase doar urme vagi de culoare și forme. Ultimele măsuri de conservare a picturilor de pe pereți au fost luate în anul 1994 de către o echipă de specialiști venită din Franța”, se spune în expunerea de motive.v v vÎn acest context, cei trei aleși locali susțin că, dacă va fi restaurat și conservat, acest monument de o valoare patrimonială inestimabilă poate fi deschis publicului larg, constituind un important punct de atracție în oraș, atât pentru localnici, cât și pentru turiștii care vizitează orașul Constanța.Mai mult, aceștia spun că, în concordanță cu obligația legală de protejare și de punere în valoare a patrimoniului cultural constănțean, Consiliul Local are obligația de a întreprinde cu celeritate o serie întreagă de măsuri legale care să permită salvarea și punerea în valoare a monumentului.Rămâne de văzut dacă demersul lor va avea reușită în fața celorlalți consilieri locali, cunoscut fiind faptul că de la vorbe la fapte este drum lung, cu atât mai mult cu cât pentru cei care conduc administrația locală este mult mai ușor să organizeze un festival de muzică decât să depună diligențe pentru punerea în valoare a unor mărturii istorice.