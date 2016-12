Mai mulţi primari din judeţul Constanţa s-au reunit pentru a dezbate situaţia câinilor fără stăpâni

Mai mulți primari din județul Constanța s-au reunit pentru a dezbate situația câinilor fără stăpâni

Peste zece primari din județul Constanța s-au reunit, zilele trecute, la sediul Primăriei Cernavodă, în cadrul unei ședințe de dezbateri, pentru a-și uni forțele în vederea soluționării problemei animalelor fără stăpân. La inițiativa asociației Save the Dogs and Other Animals și a administrației locale din Cernavodă, edilii localităților Cernavodă, Medgidia, Rasova, Saligny, Seimeni, Mircea Vodă, Cuza Vodă, Tortomanu, Castelu și Peștera au efectuat și o vizită la adăpostul de animale „Footprints of Joy”, obiectiv turistic al orașului, care protejează sute de patrupede abandonate anual.În cadrul întâlnirii, reprezentanții asociației au prezentat oficialilor primele rezultate ale cercetării efectuate cu privire la numărul de câini nesterilizați din zonă, care poate produce creșterea comunității canine de pe străzile din localități. Pe parcursul dezbaterilor, edilii au propus înființarea, în viitorul apropiat, a unei asociații a localităților învecinate din zona Medgidia-Cernavodă, pentru a gestiona situația câinilor fără stăpân.Astfel, administrațiile locale vor sprijini organizația „Save the Dogs and Other Animals” în derularea activităților de prevenire a înmulțirii animalelor fără stăpân, care sterilizează săptămânal sute de animale cu sau fără stăpân din Cernavodă, Medgidia și din zonele rurale.Până în prezent, clinica mobilă a organizației a sterilizat gratuit peste 28.000 de animale și a trimis spre adopție peste alte 5.000.