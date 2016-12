Mai mulţi bani pentru judeţul Constanţa în 2014. Ce proiecte sunt prioritare

4

CET

Exista bani europeni si se pot gasi si local si la guvern o parte din bani pentru contructia unei centrale in cogenerare (produce agent termic si electricitate) pe gunoaie. Investitia ar fi extraordinara chiar daca este scumpa pentru ca s-ar reduce imens cheltuielile cu depozitarea gunoaielor s-ar recupera multe materiale refolosibile si s-ar obtine energie foarte ieftina fara a mai vorbi de eliminarea dependentei energetice. In acest domeniu cei mai avansati sunt suedezii care au zeci de centrale in Stockholm, Göteborg etc.