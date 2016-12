Magda Bistriceanu a demisionat din PSD şi s-a înscris în Forţa Civică

Magda Bistriceanu a demisionat din PSD și s-a înscris în Forța Civică

Magda Bistriceanu, imaginea PSD din campania electorală pentru europarlamentarele din 2007, a decis, ieri, să demisioneze din partidul condus de Victor Ponta pentru a se înscrie în Forța Civică a lui Mihai Răzvan Ungureanu.Demisia frumoasei pesediste era anticipată încă din vară, când aceasta s-a opus acțiunii de suspendarea lui Traian Băsescu. Fostul secretar executiv al PSD Diaspora a publicat ulterior mai multe comentarii critice la adresa USL.„Am decis să răspund pozitiv invitației partidului Forța Civică de a mă înscrie în rândurile sale. Am primit această propunere de mai mult timp, dar am luat hotărârea abia acum, după ce s-a finalizat procesul de înregistrare a candidaților pentru Parlament. Nu am dorit să las loc de interpretări, cu atât mai mult cu cât nu doresc să obțin vreo favoare sau vreun colegiu. Am părăsit PSD și m-am alăturat Forței Civice fără prea multe regrete. Până la urmă, cel mai reușit exercițiu democratic constă în participarea activă a fiecăruia dintre noi la viața publică, nu la un rol de simplu spectator. Această oportunitate mi-o oferă Forța Civică”, a spus Magda Bistriceanu.