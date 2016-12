Magda Bistriceanu a demisionat din PSD şi s-a înscris în Forţa Civică

Magda Bistriceanu a demisionat din PSD și s-a înscris în Forța Civică

Magda Bistriceanu, imaginea PSD din campania electorală pentru europarlamentarele din 2007, a decis să demisioneze din partidul condus de Victor Ponta pentru a se înscrie în Forța Civică a lui Mihai Răzvan Ungureanu, informează DC News.Demisia frumoasei pesediste era anticipată încă din vară când aceasta s-a opus acțiunii pentru suspendarea lui Traian Băsescu. Fostul secretar executiv al PSD Diaspora a publicat ulterior mai multe comentarii critice la adresa USL."Am decis sa raspund pozitiv invitatiei partidului Forța Civică de a ma inscrie in randurile sale. Am primit aceasta propunere de mai mult timp, dar am luat aceasta hotarare abia acum, dupa ce s-a finalizat procesul de inregistrare a candidatilor pentru Parlament. Nu am dorit sa las loc de interpretari, cu atat mai mult cu cat nu doresc sa obtin vreo favoare sau vreun colegiu. Am parasit PSD si m-am alaturat Fortei Civice fara prea multe regrete. Pana la urma cel mai reusit exercitiu democratic consta in participarea activa a fiecaruia dintre noi la viata publica, nu la un rol de simplu spectator. Aceasta oportunitate mi-o ofera Forta Civica”, a spus Magda Bistriceanu.