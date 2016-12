Mafia câinilor fără stăpân

3

Taxa de habitat

Iubitorii de animale trebuie sa inteleaga ca fac un abuz.Cainii fara stapan traiesc in general pe un spatiu public.Toti platim taxe si impozite,indiferent daca suntem sau nu de acord cu inmultirea cainilor pe spatiul public.Nu este nimeni obligat sa plateasca o taxa pentru ca vecinul lui are un hobby la ferma de caini din fata blocului.Primaria are tupeul sa-ti puna in cutia postala "executarea silita" daca nu-i platesti birul anual.Daca primaria are tupeu,noi care platim taxe,avem dreptul sa cerem sa se respecte legea si ordinea pe un spatiu comun.Nu stiu de ce platim taxa de habitat,daca pe trotuare calci numai in rahat de caine.Taxa de habitat este cam egala cu impozitul pe cladiri.Eutanasierea cainilor fara stapan este numai o rezolvare de moment iar sterilizarea nu este o rezolvare,asa cu s-a vazut in ultimii 20 de ani. Singura solutie este impozitarea in plus a celor care cresc animale pe spatiul public si amenzi mari pentru cei care nu respecta dreptul si siguranta majoritatii.