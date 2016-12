MAE rus avertizează că va lua măsuri după expulzarea unui diplomat rus din România

19 August 2010

Reprezentanți ai Ambasadei României la Moscova au fost invitați la MAE rus în legătură cu declararea persona non-grata a unui diplomat rus care lucrează la București, informează Interfax, citat de HotNews.ro. Potrivit corespondentului agenției Interfax, la ieșirea din sediul Ministerului, diplomații români au refuzat să dea detalii despre conținutul întrevederii cu partea rusă și au evitat orice comentarii. Anterior, MAE rus calificase gestul României drept „neprietenesc”. Ministerul de Externe de la Moscova a criticat expulzarea unui diplomat rus de oficialii de la București, avertizând că își rezervă dreptul să ia măsuri în consecință. HotNews.ro a dat publicității comunicatul MAE rus, via RIA Novosti: „Spre deosebire de secretarul I al ambasadei României în Rusia, asupra căruia s-au găsit bani, materiale și aparatură specifică activității de spionaj, diplomatul rus nu are legătură cu nicio acțiune care să justifice o astfel de decizie. A face din cele două probleme un tot unitar înseamnă a otrăvi în mod conștient atmosfera relațiilor ruso-române. Am avertizat Bucureștiul în legătură cu asemenea acțiuni, dar, după toate probabilitățile, rațiunea nu a triumfat. În acest context, exprimăm protestul nostru categoric părții române, care poartă întreaga responsabilitate pentru eventualele consecințe. Ne rezervăm dreptul de a adopta măsuri de răspuns”. Reamintim că România a declarat persona non-grata un diplomat rus, gest similar cu expulzarea diplomatului român Gabriel Grecu, acuzat de spionaj.