MAE: Iată cu cine s-a întâlnit, azi, ministrul Bogdan Aurescu

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, azi, pe președintele Institutului Universitar European (EUI), Joseph Weiler, aflat în vizită la București, informează un comunicat al MAE.Potrivit MAE, ministrul Aurescu și-a exprimat satisfacția cu privire la activitatea institutului și a arătat că acesta contribuie la dezvoltarea patrimoniului cultural și științific al Europei.Cei doi oficiali au discutat despre unul dintre cele mai importante proiecte avute în vedere sub egida institutului — înființarea unei platforme de studiu pentru bună guvernanță: School of Florence for European and transnațional governance.În opinia ministrului român, această școală trebuie să se adreseze cu prioritate statelor care se află în proces de asociere sau de aderare la UE, respectiv statele din Parteneriatul Estic, cu precădere din Republica Moldova, Ucraina sau Georgia.Cei doi oficiali au discutat și despre necesitatea ca mai mulți studenți români să beneficieze de burse pentru a urma programe doctorale în cadrul EUI, context în care Joseph Weiler a evidențiat buna pregătire a tinerilor români și contribuția lor în cadrul programelor la care participă.