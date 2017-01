MAE califică drept inadecvate declarațiile lui Igor Dodon

Ştire online publicată Miercuri, 18 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) califică ca fiind inadecvate declarațiile președintelui moldovean Igor Dodon, lansate cu prilejul vizitei la Moscova. În acest context, diplomația de la București susține că precizările nu corespund realităților politice și relațiilor speciale dintre România și Republica Moldova, informează Agerpres.„Continuarea procesului de modernizare și reformă, precum și împlinirea aspirațiilor tuturor cetățenilor Republicii Moldova necesită acțiuni și atitudini responsabile. Consolidarea durabilă a relațiilor cu Republica Moldova și susținerea fermă a efortului de apropiere de UE în conformitate cu Parteneriatul Strategic bilateral pentru integrarea europeană constituie pe mai departe o prioritate de prim rang a politicii externe a României", mai apreciază MAE, în răspunsul solicitat.Cu ocazia primei vizite a lui Dodon la Moscoa, președintele rus Vladimir Putin i-a dăruit omologului său moldovean o hartă a Moldovei „istorice”, cea de după Pacea de la București din 1812. În acest context, Igor Dodon a afirmat că „jumătate din teritoriul actual al României este moldovenesc".Harta Moldovei istorice etalată de Dodon a fost întocmită în secolul al XVIII-lea de către cartograful italian Bartolomeo Borghi, după războiul ruso-turc din 1790-1791.În cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul agenției de presă TASS, Dodon și-a exprimat regretul că în 1812, Imperiul Rus nu a anexat întreg teritoriul Moldovei, ci s-a oprit la Prut. „Dacă Imperiul Rus nu s-ar fi oprit la Prut, am fi avut acum o Moldovă întregită”, a spus el.Dodon a declarat la Moscova că nu are intenția de a pune „un gard de fier" pe râul Prut și a subliniat că programele umanitare pe care Republica Moldova le are cu România sunt benefice și nu ar trebui să li se pună capăt. De altfel, președintele Republicii Moldova a anunțat în timpul acestei prime vizite oficiale în străinătate pe care o desfășoară la Moscova că a treia vizită oficială o va efectua în România sau Ucraina.„Știți, nu poți să-ți alegi vecinii. Republica Moldova și România au multe proiecte bune și intenționez să fiu prieten cu România”, a spus Igor Dodon. Acesta a subliniat, însă, că cele două state au „o singură problemă: încercările de unire a Republicii Moldova cu România”.„Atunci când România declară la nivel politic că trebuie lichidată statalitatea Republicii Moldova, vom riposta. În România sunt interzise organizațiile care au încercat să facă propagandă cu privire la faptul că o parte din teritoriul românesc înseamnă Ungaria, altă parte — Moldova. Și atunci, de ce la voi acest lucru este interzis, iar la noi nu? La începutul anului trecut i-am scris o scrisoare deschisă președintelui României (Klaus Iohannis), rugându-l să explice poziția pe marginea acestei probleme și nu am primit un răspuns. De aceea, ei (România) nu vor să semneze acordul privind frontierele. Ei spun adesea că au recunoscut primii independența Republicii Moldova. De ce atunci nu semnați acordul privind granițele? Vom insista asupra acestei probleme. Sper că a treia mea vizită oficială (prima a fost la Moscova, a doua va fi la Bruxelles) va fi fie la București, fie la Kiev. Sunt gata să merg să discut toate problemele complicate”, a mai spus Igor Dodon.