"Măcel" în Primăria Constanţa, scapă cine poate. Făgădău a executat directorii cu greutate, urmează alte valuri de demiteri

HERCULE CURATA GRAJDURILE PRIMARIEI

Inceputul este bun . Important este sa mearga pana la capat si nici un sef de department sau birou din " iepoca Mazare " sa nu ramana in fuctie . Vorba noului primar : disparitia acestora nu e nicio nenorocire . Problema este cine va veni in locul lor . Pana acum am retinut faptul ca in ceea ce priveste politica , ramane valabil proverbul , " lupul isi schimba parul dar naravul ba ". Daca ne uitam atent la fotografia primarului , observam o doza de gravitate si asprime promitatoare . Dl primar are toate sansele sa transforme PSD Constanta in ceea ce spera alegatorii sai : un partid social - democrat .in plin proces de reformare .