"Mă tem că o să pierdem banii pentru reţeaua de apă din satul Abrud"

Primarul Anton Burcea:

"Mă tem că o să pierdem banii pentru rețeaua de apă din satul Abrud"

După ce a scăpat de reparația străzilor din comună care au fost stricate de inundațiile care au avut loc anul trecut, primarul localității Adamclisi, Anton Burcea, se luptă acum cu rezolvarea unei alte probleme despre care credea că este ca și rezolvată. Mai exact, este vorba despre realizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în satul Abrud care aparține de comuna Adamclisi.„Am lucrat foarte mult la acest proiect și, după ce am văzut că am obținut aprobarea de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice am crezut că totul va intra pe un făgaș normal. Din păcate, nu este așa!Întâmpinăm probleme deoarece firma care a câștigat inițial licitația a intrat în insolvență. Noi dădusem și certificat de începere a lucrărilor însă ei nu au mai început deoarece au intrat în insolvență. Drept urmare, așa cum prevede legea, deoarece nu au început lucrările în termen de cinci zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, am făcut scrisoare prin care am reziliat contractul. În aceste condiții trebuie reluată toată procedura și îmi este teamă că voi pierde banii primiți de la Ministerul Dezvoltării. Termenul de finalizare este de trei ani, dar la cum se mișcă lucrurile mă tem că voi pierde banii. Ei se transmit pe etapele de lucru, acum avem deja în cont 500.000 de lei, dar nu-i putem folosi deoarece nu are cine să înceapă lucrările”, a spus primarul Anton Burcea.El a explicat că în satul Abrud locuiesc aproximativ 300 de oameni, iar acest proiect este foarte important pentru locuitori.„Oamenii din Abrud se alimentează cu apă de la o singură cișmea, la fel de veche precum localitatea. Am încercat de mai multe ori să instalăm o rețea de alimentare cu apă în sistem centralizat, dar proiectul pe fonduri europene a fost respins de fiecare dată pe motiv că sunt prea puțini locuitori și investiția nu este rentabilă. Am crezut că a dat fericirea peste noi și problema o să fie rezolvată cu bani proveniți din fondurile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. După ce am semnat contractul ar fi trebuit ca, în scurt timp să înceapă și derularea lucrării deoarece se stabilise deja prin licitație constructorul. Cu alte cuvinte, am sperat că oamenii din Abrud vor putea să bea apă de la robinet cât mai repede. Din păcate, planurile noastre au fost date peste cap”, a mai adăugat primarul Anton Burcea.Pe de altă parte, el spune că este optimist și speră să se găsească o soluție cât mai urgentă pentru rezolvarea acestei probleme deoarece finanțarea există.