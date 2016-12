„Mă înscriu în Partidul Mişcarea Populară şi voi candida la europarlamentare“

Cristian Preda:

„Mă înscriu în Partidul Mișcarea Populară și voi candida la europarlamentare“

Europarlamentarul Cristian Preda a anunțat că se înscrie în Partidul Mișcarea Populară, având ca principal obiectiv afilierea PMP la Partidul Popular European prin obținerea unui scor cât mai bun la alegerile pentru Parlamentul European.„Mă înscriu în Partidul Mișcarea Populară. Am numeroase conexiuni în Partidul Popular European și voi încerca, acesta este primul obiectiv, să contribui la primul obiectiv al PMP, acela de a fi integrat în PPE. Și această integrare este condiționată de un lucru foarte simplu, ușor de bănuit. Mișcarea Populară va intra în Partidul Popular European dacă va trimite deputați în Parlamentul European. E simplu, pentru că nu te acceptă pe ochi frumoși”, a declarat Cristian Preda. Europarlamentarul a precizat că va participa la reuniunea PMP de la Sighișoara la care va participa și Elena Udrea. „Sper să mai vină oameni de foarte bună calitate din PDL. Eu însumi am spus-o de multe ori. Nu am avut o problemă cu baza PDL, ci cu această nouă conducere care a vrut de la bun început să spargă unitatea dreptei”, a mai declarat Cristian Preda.