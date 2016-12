"Mă gândesc în primul rând la mama copiilor, chiar dacă mă uit şi la alte domnişoare"

Primarul Nicolae Matei:

"Mă gândesc în primul rând la mama copiilor, chiar dacă mă uit și la alte domnișoare"

Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, a vorbit,într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber“,despre activitatea sa politică în cadrul noii formațiuni USL și despre una dintre cele mai importante probleme cu care localitatea se confruntă: dorința firmei italienede a construi un centrude deșeuri lângă oraș.- Cum vedeți soluționarea protoco-lului USL la Năvodari?- Cred că, într-un final, lucrurile se vor limpezi și probabil protocolul va fi semnat. În condițiile pe care mi le doresc eu și care cred că sunt bune pentru ambele partide, mă refer la organizațiile de la Năvodari. Eu întotdeauna am considerat că protocolul se adresează viitorului, nu trecutului și, în principal, viitorului consiliu care se va forma din 2012. În principiu, îmi doresc ca, pentru alegerile viitoare, la Năvodari, să se meargă pe liste separate, cel puțin pentru consiliul local.- Și pentru funcția de primar?- Pentru primărie, dacă PNL-ul nu își desemnează candidat la primar, vor avea viceprimarul, adică susținerea pentru funcția de viceprimar. Dacă vor avea candidat la funcția de primar… vom vedea.- Deci există posibilitatea să nu candidați din partea USL?- Eu mi-aș dori să candidez din partea PSD. Și aici sunt ca în viață, mă gândesc în primul rând la mama copiilor, chiar dacă mă mai uit și la alte domnișoare. Înțelegeți? Mă mai uit și la PNL și la USL, dar sufletul meu este la mama copiilor, PSD.- Ați mai avut discuții în acest sens cu Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre?- Da, am avut discuții prin care mi s-a cerut să găsesc o metodă de înțelegere.- Ați primit un răspuns din partea președintelui PNL, Crin Antonescu, la scrisoarea privind problemele de la Năvodari?- Nu am primit, mă gândesc că nu a ajuns la Crin Antonescu, ci la Radu Stroe, pentru că acesta a obstrucționat activitatea PNL la București. Am vorbit cu Mircea Geoană, care îmi va mijloci o întâlnire cu Antonescu; dacă până atunci scrisoarea nu o să ajungă, i-o voi înmâna personal.- Când veți trece la executarea silită a italienilor?- Eu sper ca aceștia să plătească cât mai grabnic banii pe care îi datorează orașului, dacă nu, procedurile de executare curg și curg cu penalități, iar primăria este organ de executare silită. El a încercat probabil ca în Italia, ca în alte părți, să plătească tot impozitul pentru zona aceea, adică ultima zonă, acolo fiind doar o stație de pompare. El și-a declarat toate proprietățile pe strada principală, a încercat să facă ceva, dar nu i-a ieșit.- Dar primăria ce daune cominatorii are de plătit pentru neaplicarea hotărârii judecătorești?- Cred că instanța de judecată a schimbat măsura de a plăti 20% pentru fiecare zi, într-o amendă de 50-60.000.000 lei vechi, dar nu știu exact, trebuie să mai discut cu avocații mei.- Au existat presiuni din mediul politic sau din cel de afaceri pentru a da autorizație centrului de deșeuri?- Da, au existat. Presiuni au existat din tot spectrul politic, mă refer la politicieni sau acoliți și de la PSD, și de la PNL, și de la PDL. Inclusiv din partea apropiaților mei, dar n-ar fi onorabil pentru mine să îi numesc acum. Aș deveni pârâcioasa satului. Nu stau acum să-i înșir pe toți și oricum majoritatea ar nega dacă aș spune că așa au procedat. Au fost de la aluzii până la oameni care au insistat să dau curs.- Când considerați că veți scăpa definitiv de această problemă?- Lucrurile grele se rezolvă cu mare greutate, dar eu am convingerea că dreptatea este de partea locuitorilor orașului Năvodari. Cred că o să mai dureze problema, dar sper că, în cel mult un an, se va termina cu toată această nebunie și cu tot stresul care mă presează.