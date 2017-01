"Mă aşteptam ca primarul Radu Mazăre să mă felicite!"

10

Raspuns pentru mircea

Mai Mirciulica, uite care-i treaba: Nu e normal ca oamenii sa depinda atat de mult de stat. Ori tocmai asta doreste PSD&CO: Ca oamenii saraci sa ramana saraci si sa fie in numar cat mai mare, pentru ca genul asta de oameni pot fi usor tinuti "captivi" la ajutoare. Acesti oameni aduc voturi pt PSD. Nu o lua ca pe o ofensa. Vreau doar sa punctez faptul ca politicul fura din toate pozitiile. Pe plan local ajutoarele de tipul: pui, zahar, etc sunt doar praf in ochi. Vedem sub ochii cu nostrii cum Constanta e facuta praf de blocuri si biserici trantite peste tot, iar acestea sufoca orasul mai ales dpdv rutier. Vei vedea ce haos va fi in traficul Constantean peste cativa ani: la fel ca ijn Bucuresti. O tara care sta la mana autoritatilor, nu va progresa niciodata. Aceste ajutoare se dau in detrimentul altor sectoare, cum ar fi de exemplu investitiile. D-aia nu avem autostrazi la nivelul tarii, d-aia nu avem investitori in Constanta. In afara de cateva moluri, in rest fluiera vantul. Sa vezi ce in Cluj-Napoca. Constanta e de rasul lumii. Revenind la articol, stiu, e dureros pentru multi, dar trebuie rupta, asa cum se spune, odata pisica in doua. Se vede cu ochiul liber ce se intampla zilele-astea pe plan national. Noroc cu DNA, altminteri....

Răspuns la: Votati-l pe Chiru primar!

Adăugat de : mircea, 22 octombrie 2014

Te "felicit" d-le Chiru! Tocmai ti-a reusit figura in a-ti face dusmani jumatate din populatia Constantei fiindca datorita tie si chichitelor...