„M-am înscris în Fundaţia Mişcarea Populară”

Cristian Preda:

„M-am înscris în Fundația Mișcarea Populară”

Europarlamentarul Cristian Preda a declarat că s-a înscris în Fundația Mișcarea Populară, precizând că actualul său statut în cadrul PDL - membru suspendat pe o perioadă de șase luni - îi dă posibilitatea de a activa într-un ONG.„M-am înscris în Fundația Mișcarea Populară și am participat la o primă reuniune a fundației la Târgoviște, în inima Țării Românești”, a subliniat Cristian Preda.El a arătat că a salutat din primul moment apariția Mișcării Populare.„Am vrut să mă alătur, cât eram membru al PDL, și mi s-a spus că oamenii politici, cei care au o afiliere partizană, nu pot să intre în primul moment (n.r. - să se înscrie în Mișcarea Populară). Acum, întrucât am fost sancționat cu asprime și în mod nedrept de către PDL, am revenit la colegii mei, pentru că nu mai există niciun fel de piedică și m-am asociat Mișcării Populare”, a explicat europarlamentarul.Preda a spus că acest lucru nu echivalează cu o demisie a sa din PDL.„După cum știți, am fost aspru sancționat, insist, în mod profund nedrept de către Biroul Permanent Național al PDL. Și iau decizia de luni (n.r. - de suspendare din calitatea de membru PDL pe o perioadă de șase luni) ca pe o excludere de facto bazată pe o nedreptate. Departe de mine demisia, dar atât timp cât sunt în această situație, nu văd niciun fel de opreliște pentru a participa la dezbaterile unei fundații. De altfel, și ca membru PDL, m-am asociat Mișcării Populare, m-am asociat, chiar ca prim-vicepreședinte PDL, Inițiativei Civice de Centru Dreapta, deci nu e o incompatibilitate nici între condiția politică. La Mișcarea Populară puseseră această condiție, acum nu mai este pusă”, a afirmat el.Întrebat dacă se așteaptă și la alte sancțiuni din partea conducerii PDL, Cristian Preda a spus: „Acolo unde s-a produs o nedreptate e loc și pentru o alta, din nefericire”.