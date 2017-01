„Lupta din USL se dă pentru Cotroceni“

2

PDL a avut sansa sa ramana in istorie ca partid reformator , ca partid dedicat pana la sacrificiu pentru progres , prosperitate si modernizare . Dar n-a fost sa fie . Credem ca greseala fatala a fost aceea ca a luat masura reducerii veniturilor unei parti din populatie fara o pregatire prealabila si mai ales pentru ca masura luata nu s-a aplicat in primul rand celor cu venituri mari , politicienilor , parlamentarilor , guvernantilor etc . Era suficient sa declare ca toate aceste categorii accepta o reducere cu 50 % si renuntarea la salarii grase timp de 3 luni , pentru ca toti cetatenii sa accepte reducerea de 25 %. De-a lungul istoriei romanii au dovedit ca pot suporta orice sacrificiu atunci cand si conducatorii lor au facut acelasi lucru .PDL a mai gresit aliindu-se cu dracul pentru a trece puntea , adica cu PUNR condus de canalia politicianista Oprea . Si alianta facuta de PDL si alianta USL , la fel ca si celelalte aliante care au contribuit la distrugerea economiei nationale , au demonstrat ca orice alianta facuta doar de dragul puterii , pentru a guverna, este un act ticalos si pagubitor pentru natiune . Idealul democratic , democratia reala cer ca nici un partid sa nu beneficieze de o majoritate absoluta , evitandu-se astfel dictatura si abuzul in parlament si guvern. Pentru a se feri de raspundere pentru prosta si dezastruoasa guvernare , coalitia permite fuga de raspundere . Este timpul sa intelegem ca pe viitor , orice masura va fi luata , va fi rezultatul luptei dintre partide nu a abuzurilor unei monstruoase majoritati .