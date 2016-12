„Luni decidem calendarul viitoarelor acţiuni ale USL“

1

NEA ANTO' NU STIE LEGISLATIA:))

Crin antonescu ii dezinformeaza sau ARATA CA NU STIE LEGEA.CHIAR DACA AR AVEA LOC O DEMISIE IN PALAMENT SI AR AVEA LOC ALEGERI ANTICIPATE ,ACEST NOU PARLAMENT VA FI IN FUNCTIE PANA LA ALEGERILE LA TERMEN,ADICA PANA LA ALEGERILE DIN TOAMNA.DE CE ATATIA BANI CHELTUITI DEGEABA,CAND GUVERNUL BOC A PIERDUT ATAT DE MULT DIN POPULATITATE IN SCHIMBUL BINELUI ACESTEI NATIUNI?CRIN ANTONESCU,PONTA PENTRU A CASTIGA PUTEREA RECURG LA ORICE.ACUM VREAU DOAR SA GANDITI!UNII POLITICIENI ISI RISCA VIATA POLITICA,NU DOAR A LOR,CI SI A PARTIDULUI(VOTURILE),D-L BOC CU D-L BASESCU .IAR ALTII DOAR PENTRU ,D-L PONTA CU D-L ANTONESCU,A CASTIGAREA PUTEREA RISCA VIATA ECONOMICA,VIITORUL UNEI TARI.