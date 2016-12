"Lumea nu este dornică să lucreze în administraţia publică locală"

2

Serios?

De unde stiti domnule primar interimar ca tinerii nu vor sa lucreze in administratia publica? Ati intreprins un studiu de piata? imi pare rau sa va contrazic, dar noi tinerii care ne cautam un loc de munca vrem sa lucram in administratia publica. Avem insa doua probleme majore: nu avem rude in primarie si nu avem bani pentru a da spaga.