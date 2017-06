Ludovic Orban: "Mihai Tudose nu are niciuna dintre calităţile necesare de a conduce un guvern"

Ludovic Orban: "Mihai Tudose nu are niciuna dintre calitățile necesare de a conduce un guvern"

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ieri, că premierul desemnat, Mihai Tudose, nu îndeplinește calitățile necesare pentru a conduce un viitor guvern și că este convins că performanța viitorului Executiv va fi la fel de slabă ca și performanța fostului guvern.„Nu am absolut niciun fel de încredere în actualul partid de guvernământ, iar persoana propusă este o persoană care, după părerea mea, nu are niciuna dintre calitățile necesare de a conduce un guvern, dar ei beneficiază de o majoritate parlamentară. Eu sunt convins că performanța guvernului, în cazul în care va fi învestit, va fi la fel de slabă ca și performanța fostului guvern, iar în privința domnului Tudose nu văd de ce ar putea fi un premier bun, atâta timp cât sub analiza lui Dragnea a fost un ministru al economiei prost, care nu a îndeplinit niciuna dintre cele 19 măsuri prevăzute în programul de guvernare”, a afirmat Ludovic Orban.Liderul liberal a spus, în același timp, că o continuare a crizei politice ar fi afectat atât economia, cât și imaginea externă a României.