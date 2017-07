Ludovic Orban îl acuză pe ministrul apărării de legături cu Rusia

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Apărării, Adrian Țuțuianu, a anunțat, vineri seara, la Antena 3, că îl va da în judecată pe președintele PNL, Ludovic Orban, după ce acesta a afirmat că liderii PSD înclină „tot mai mult către Est”, aluzie la Rusia. Un indiciu, susține Orban, este nominalizarea lui Țuțuianu la Apărare, în condițiile în care acesta a fost avocat al companiei Mechel, relatează News.ro.„Nu am nimic de ascuns, mi-am făcut datoria față de clienții mei și cred că nu se poate spune că sunt omul rușilor, al francezilor sau italienilor sau al altora cărora le-am acordat asistență juridică”, a declarat Adrian Țuțuianu referindu-se la faptul că a fost avocat al companiei Mechel, care a deține combinatul metalurgic de la Târgoviște.Țuțuianu precizează că exportul de utilaje la care a făcut referire Ludovic Orban a avut loc în 2010, atunci când la guvernare se afla PDL.„În general, suport cu stoicism toate acuzele din spațiul public, pentru că, atunci când ești persoană publică, trebuie să te aștepți la așa ceva, dar nu am să ezit să-l dau în judecată pe domnul Orban”, a mai spus Adrian Țuțuianu.Într-un interviu pentru Adevărul Live, președintele Ludovic Orban a spus, vineri, că desemnarea în Guvern a anumitor persoane arată că liderii PSD intenționează să strângă relațiile cu Rusia.„Lucian Șova a fost pus la Comunicații, care este învățăcelul lui Hrebenciuc și care a fost partener de afaceri cu un fost ofițier GRU, Serviciul de Informații Militare rus, asupra căruia există sufiecient de multe suspiciuni că ar avea o relație nepotrivită cu zona respectivă. Îl pui la Comunicații pe Șova, unde guvernul, prin ordonanță, a scos ANCOM de sub președinte, deci de sub CSAT, în condițiile în care România, în strategie (NATO), este prevăzută ca un cap comunicațional. Acestea nu sunt lucruri întâmplătoare. Asta-mi arată că liderii partidului de guvernământ încep să încline tot mai mult înspre Est și sunt foarte multe semne de întrebare”, a declarat liderul Orban.Un alt exemplu dat de Orban a fost ministrul Apărării, Adrian Țuțuianu. „M-aș referi și la Țuțuianu, care a fost avocatul rușilor de la Mechel, care au cumpărat combinatul de la Târgoviște și l-au falimentat. De acolo, au luat o instalație extrem de importantă din punct de vedere strategic și au dus-o în Rusia. Asta-mi ridică numeroase semne de întrebare și-mi relevă că au pus niște oameni extremi de ciudați, care trebuie urmăriți cu foarte multă atenție”, a spus președintele PNL.El și-a exprimat rezerve și față de Victor Negrescu, noul ministru al Afacerilor Europene. „Chiar și schimbarea ministrului de la Afaceri Europene. Ana Birchall, care era clar pro NATO, cu o atitudine clară în acest domeniu, este înlocuită cu Victor Negrescu, asupra căruia sunt numeroase semne de întrebare”, a mai spus Orban.