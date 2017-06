Ludovic Orban îi curtează pe liberalii din Constanţa. Bogdan Huţucă, dorit în conducerea PNL

Ludovic Orban îi curtează pe liberalii din Constanța. Bogdan Huțucă, dorit în conducerea PNL

Liberalii constănțeni s-au întâlnit, la sfârșitul săptămânii trecute, cu Ludovic Orban, care și-a prezentat, la Constanța, moțiunea politică „Partidul Național Liberal - Forța Dreptei“, cu care candidează pentru funcția de președinte al PNL la Congresul din 17 iunie, ce va avea loc la București.La finalul întâlnirii cu membrii Comitetului Director Județean al PNL Constanța, Ludovic Orban a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că a găsit la malul mării o filială care a fost mereu alături de el, o filială pentru care are un respect deosebit.„Am găsit la Constanța o filială apropiată de mine de-a lungul timpului. Am o apreciere specială pentru colegii mei de aici, motiv pentru care am și venit în decurs de două luni a doua oară. Moțiunea mea este rodul unui efort de două luni și jumătate, o moțiune realizată după ce am avut întâlniri cu colegii din mai multe filiale din țară. Chiar și așa, sunt deschis oricărei idei noi venite din orice colț de țară”, a declarat Ludovic Orban.El a reamintit că pentru moțiunea lui au semnat 27 de filiale din țară, inclusiv cea de la Constanța.În plus, Orban a spus că obiectivul său politic este de a transforma partidul în cea mai puternică forță politică din România.„Ținta mea este să transform PNL în motorul dezvoltării, progresului, mo-dernizării și afirmării națiunii române în lume, așa cum am enunțat și în cu-prinsul moțiunii de candidat”, a spus Orban.El a afirmat că, dacă va fi ales președinte al partidului, își propune să aibă o relație specială cu primarii și cu toți aleșii PNL din administrația locală, prin înființarea unui departament special în cadrul secretariatului general, care să preia propunerile legislative susținute de primari și să le acorde sprijin acestora contra abuzurilor administrației centrale.În legătură cu poziționarea partidului pe scena politică, Orban a afirmat că, dacă va fi ales președinte, în viziunea sa PNL va avea un singur adversar politic natural, respectiv, PSD.„Din punctul meu de vedere, PNL are un singur adversar politic natural, și anume ciuma roșie. Asta nu înseamnă că ne apucăm, așa cum s-au mai apu-cat alții, să ciocănim pe la ușa unuia și altuia. Obiectivul meu ca viitor președinte al PNL este să asigurăm reprezentarea tuturor cetățenilor români care sunt împotriva modului în care conduce actualul partid de guvernământ România, care își doresc cu adevărat o Românie a oamenilor liberi, care trăiesc pe propriile picioare, care trăiesc demn, care trăiesc din afacerea lor, din fructificarea proprietăților pe care le dețin, din meseria pe care o au, din expertiza pe care o dețin într-un domeniu sau altul. Evident că, poate, de-a lungul timpului, o să apară tot felul de situații care să reclame să colaborăm. Eu sunt un om care colaborez cu persoane, grupuri care au aceleași valori, principii și obiective, cu obiectivele pe care le am eu și PNL. Dar, dacă voi deveni liderul partidului, atunci PSD nu va mai avea o coloană a cincea în PNL și nici nu va mai face vreun compromis cu liberalii”, a explicat Orban.v v vLudovic Orban a adăugat că îl apreciază în mod deosebit pe liderul PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, pe care îl consideră un câștig pentru partid, și că și-ar dori ca, în cazul în care câștigă șefia PNL, acesta să facă parte din echipa sa.La rândul lui, prezent la conferința de presă, Huțucă a menționat că este foarte impresionat de moțiunea lui Ludovic Orban și că, dintre toate, l-a impresionat în mod deosebit capitolul privind comunicarea.În altă ordine de idei, Bogdan Huțucă a spus că își dorește să facă parte dintr-o echipă condusă de Ludovic Orban, însă numai ca simplu membru în Biroul Politic Național, menționând că nu vrea mai mult de atât, făcând referire la funcțiile de conducere de la centru.v v vPe de altă parte, și ceilalți doi candidați la șefia partidului urmează să vină la Constanța pentru a-și prezenta moțiunile în fața liberalilor de la malul mării. Mai exact, Cristian Bușoi ar urma să fie prezent la Constanța pe 5 sau 6 iunie, iar Viorel Cataramă, la data de 13 iunie.