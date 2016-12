Primarul Medgidiei, liberalul Marian Iordache, și-a făcut public bilanțul de activitate după un an de mandat

„Lucrurile sunt destul de grave în Medgidia”

Singurul primar din județul Constanța care a preferat, cel puțin până la momentul de față, să prezinte, din proprie inițiativă, un bilanț de activitate, la un an de la preluarea mandatului, este liberalul Marian Iordache. Șeful administrației locale din Medgidia a făcut public, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, ceea ce el a numit „Bilanțul administrației Iordache la un an de mandat”, ocazie cu care edilul a vorbit despre situația economică a municipiului, despre contextul politic și economic al primului an de mandat, dar și despre proiectele inițiate, parte dintre acestea - finalizate, parte - aflate în derulare și, nu în cele din urmă, despre strategia pe care intenționează să o abordeze în cel de-al doilea an la conducerea Primăriei. Actuala administrație nu vrea să pună gaj pe oraș Fără a fi, potrivit propriilor declarații, „vesel”, și fără a zâmbi, căci, așa cum tot el a apreciat, „lucrurile sunt destul de grave în Medgidia”, primarul Marian Iordache a lăsat de înțeles că primul an la șefia pri-măriei a fost unul greu, date fiind dificultățile financiare cu care s-a confruntat și continuă să se confrunte, sprijinul extrem de scăzut din partea ac-tualului Guvern și a Con-siliului Județean Constanța, dar și situația financiară precară în care se află administrația locală. Totodată, edilul penelist a ținut să facă referire și la „greaua moștenire” a fostei administrații, în sensul în care, conform bilanțului, actuala echipă de la șefia Primăriei Medgidia este nevoită să suporte, din bugetul local, „restituirea creditelor făcute de fosta conducere a administrației publice”. Concret, locuitorii municipiului Medgidia trebuie „să restituie două credite către BCR - unul în valoare de 2.780.000 lei și altul în valoare de 6.742.000 lei, și un credit către EXIM BANK în valoare de 30.569.639 lei”. Dincolo, însă, de aceste probleme, primarul Iordache a declarat, pe un ton oarecum mai optimist, că singura șansă a actualei administrații de a detensiona situația din localitate este accesarea proiectelor cu finanțare externă. În această ordine de idei, Iordache a amintit câteva dintre proiectele demarate ulterior datei de 18 iunie, printre care se numără: extinderea sistemului de canalizare menajeră și reabilitarea stațiilor de pompare și ape uzate din municipiul Medgidia, construcția infrastructurii rutiere pentru dezvoltarea afacerilor transfrontaliere Medgidia-Silistra-Calea Transfrontalieră, dar și „Mica infrastructură pentru zona alocată construirii de locuințe sociale pentru 10 familii de romi din municipiul Medgidia”. De altfel, una dintre concluziile bilanțului după un an de mandat este, potrivit documentului: „Ne-am propus să dezvoltăm Medgidia pe finanțări externe, nerambursabile, și nu dorim să gajăm acest oraș la băncile comerciale, așa cum a făcut fosta conducere politică a administrației publice locale”. Serviciile publice din localitate vor fi externalizate În ceea ce privește strategia pentru cel de-al doilea an de mandat, actuala administrație își propune, așa cum a declarat edilul-șef, ca pentru strângerea de fonduri la bugetul local și, implicit, pentru reducerea cheltuielilor, să externalizeze toate serviciile publice până la finele anului 2009. Astfel, Serviciul de Apă și de Epurare a Apelor Uzate, Serviciul de Distribuție a Energiei Termice, dar și iluminatul public stradal vor fi externalizate până la sfârșitul acestui an. Regrets? I’ve had a few… Unul dintre regretele actualului primar este, conform declarațiilor sale, desființarea Muzeului de Artă „Lucian Grigorescu”, din localitate, ca urmare a unei decizii a Consiliului Județean Constanța. „Din păcate, am un gust amar în ceea ce privește închiderea Muzeului de Artă. În prezent, clădirea este dezafectată, iar lucrările de artă se află expuse pe holurile CJC”, a declarat primarul Iordache. De asemenea, șeful administrației publice locale din Medgidia a relatat că a făcut mai multe demersuri, atât la CJC, cât și la Direcția de Cultură pentru ca sediul, clădirea muzeului să fie reabilitată și lăsată să funcționeze. „Din motive economice, s-a luat decizia închiderii instituției de cultură”, a mai afirmat el. Nu în ultimul rând, menționăm că, așa cum reiese din declarațiile primarului, Muzeul de Artă „Lucian Grigorescu” era, încă din 1990, în administrarea CJC.