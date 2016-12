„Lucrurile au început să se mişte în Mangalia“

Primarul Cristian Radu, la un an de mandat:

„Lucrurile au început să se miște în Mangalia“

Primarul Cristian Radu și-a prezentat ieri, în prezența presei, a consilierilor locali, dar și a senatorului Nicolae Moga, raportul de activitate exact la un an de la preluarea mandatului.Edilul a recunoscut că situația financiară a primăriei, moștenită de la fostul primar, este dezastruoasă, la preluarea funcției găsind în vistieria localității o datorie de peste 12 milioane de euro. „Cu toate acestea, lucrurile au început să se miște în Mangalia. Sunt probleme pe care am reușit să le rezolvăm în acest prim an, dar sunt și probleme care continuă să ne dea bătăi de cap. Trebuie să recunoaștem că avem un litoral în care nu s-a întâmplat nimic în ultimii 20 de ani, așa că avem multe de făcut pentru ca ceva să se schimbe vizibil”, a declarat Cristian Radu.Primul obiectiv al noului primar în 2012 a fost rezolvarea termoficării în Mangalia. Locuitorii veneau după o iarnă cruntă, în care întreg orașul a fost privat de apă caldă și căldură. Astfel, în august 2012, s-a decis rezilierea contractului cu fosta societate de termoficare, Callatis Therm șis-a votat pentru un preț mai mic al gigacaloriei, respectiv 295 de lei, de la peste 600 de lei, cât era anterior. În prezent, sunt în curs de finalizare demersurile pentru introducerea gazelor naturale în Mangalia. Contractul cu partea bulgară este parafat, rețeaua de conducte fiind deja montată pe toate străzile orașului. La Ministerul Administrației s-a depus documentația pentru aprobarea unei finanțări de 600.000 euro, sumă necesară achiziționării și montării arzătoarelor pe gaz, la centrale.„Am luat și măsuri nepopulare“La capitolul măsuri sociale, primarul Cristian Radu susține că pentru prima dată, familiile și persoanele singure din Mangalia, care se încălzesc cu lemne de foc, au beneficiat de ajutor de încălzire, în perioada sezonului rece. Astfel, cei care au un venit net lunar/familie de până la 750 de lei au primit câte 2 tone de lemne de foc, cei care au venituri cuprinse între 750 de lei și 1000 de lei au primit 1,5 tone, iar familiile sau persoanele singure cu venituri cuprinse între 1000 și 1600 de lei - câte o tonă de lemne. De asemenea, în ultimul an, s-a majorat de la 700 la 800 de lei limita cuantumului pensiei, necesar acordării pachetelor cu alimente pentru pensionari, persoanele cu handicap și persoanele de peste 60 de ani, care nu realizează venituri. Municipalitatea a majorat, din luna ianuarie, plafonul de acor-dare a tichetului social de la 500 la 700 de lei/persoană, iar valoarea acestuia a crescut de la 50 de lei/tichet, acordat odată la patru luni, la 70 de lei/tichet acordat odată la două luni. În această perioadă, sunt identificate soluțiile juridice de înființare a magazinelor de tip Economat în piețe sau în incinta Clubului pensionarilor.Cu toate acestea, primarul spune că a fost nevoit să ia și măsuri nepopulare. „Avem anumiți cetățeni, mai rotofei și mai bron-zați, veniți în oraș de câțiva ani, care la început vindeau scoici pe plajă și au rămas în casele primă-riei. Vara pe plajă, restul anului pe stradă, unii dintre ei ocupându-se cu furturi. Ani la rândul, ei nu au plătit nimic, nici curent, nici apă, nici chirie, nici întreținere. Ba mai mult, beneficiau zilnic de masă caldă la cantina socială și de ajutor social. Lor le-am tăiat ajutoarele sociale, masa la cantină, i-am dat afară din casele Primăriei. Datoriile lor ajunseseră la 400.000 de dolari. Pe lângă ei mai sunt și alții cărora le-a fost suspendat ajutorul social, toate măsurile fiind perfect îndreptățite”, a mai adăugat Cristian Radu.Câinii maidanezi, o problemă naționalăO altă problemă stringentă a municipalității este reprezentată de câinii maidanezi. Zilnic, la spital ajung mulți localnici dar și turiști mușcați de câinii fără stăpân. „Avem cetățeni care vin la Primărie sfâșiați, efectiv, de câini, avem copii care intră zilnic în contact cu aceste animale, multe dintre ele bolnave, agresive. Nu e doar problema Mangaliei, ci e o problemă națională. Îi asigur pe localnici că această problemă va fi rezolvată în limita legilor românești, adică serviciul de ecarisaj va aduna câinii și îi va duce în biobaze. Însă, peste tot în Europa, este acceptată eutanasierea, dar la noi, nu. Noi trebuie să lăsăm câinii în pace. De aceea, solicităm sprijinul parlamentarilor constănțeni în găsirea unui cadru legal pentru rezolvarea acestei probleme“, a declaratprimarul Mangaliei.Deși se fac eforturi pentru aducerea Primăriei Mangalia pe linia de plutire, municipalitatea din sudul litoralului resimte încă efectele dezastruoase ale fostei guvernări locale. „Când am venit în Primărie, situația era dezastruoasă. Am găsit o datorie de 12 milioane de euro. Noi acum ceea ce facem în Mangalia se cheamă cârpeală. Dar vă asigur că cârpim bine”, a adăugat primarul Cristian Radu.