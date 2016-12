Gigi Chiru și primarii Traian Cristea și Mugur Mitrana acuză:

„Lucrările de la Podul Agigea sabotează turismul în sudul litoralului”

O scrisoare deschisă adresată primului ministru Victor Ponta și ministrului delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Național și Investiții Străine, Dan Coman Șova, a fost înregistrată, ieri, la Cancelaria Guvernului.Scrisoarea este semnată de senatorul Christian Gigi Chiru de la PDL, dar și de Traian Cristea, primarul comunei Costinești, și Mugur Mitrana, primarul comunei 23 August și are ca temă Podul de la Agigea.De asemenea, au fost purtate discuții cu toți primarii localităților afectate de lucrările la podul de la Agigea, iar aceștia și-au arătat sprijinul pentru demersul inițiat.„Vă scriem ca reprezentanți ai comunităților județului Constanța, dar și ca administratori ai stațiunilor din sudul litoralului. Este deja al doilea an în care reabilitarea Podului de la Agigea nu face altceva decât să pună piedici turismului din această parte a litoralului. Mai mult decât atât, cozile, timpul de așteptare, nervii au ca unic rol îndepărtarea turiștilor din stațiunile noastre. Nu înțelegem de ce reabilitarea Podului de la Agigea se reia an de an în prag de sezon estival sau de ce din 2012 și până acum nu a fost finalizată. Ultima soluție găsită pentru restricționarea traficului este oprirea circulației câte 10 minute și repornirea pentru alte 20 de minute și tot așa. Asta acum, că cine știe ce ne mai așteaptă?! În cele 10 minute de staționare se creează cozi pe distanțe mari, iar cele 20 de minute de trafic devin insuficiente pentru fluidizarea circulației”, se spune în conținutul scrisorii.Semnatarii mai spun că cel mai bine ar fi să se folosească o altă soluție pentru ca lucrările să nu se mai desfășoare în timpul sezonului estival deoarece acest impediment va duce la sabotarea turismului pe litoralul românesc. Mai mult, ei se tem că turiștii se vor plictisi să tot aștepte la Podul de la Agigea pentru a ajunge în stațiunile din sudul litoralului românesc și vor merge în Bulgaria unde pot ajunge mult mai ușor prin vama de la Giurgiu.„Ne întrebăm de ce nu se folosește o altă soluție, de ce nu se amână lucrările, de ce nu s-au efectuat în extra-sezon sau de ce se încearcă, cu orice chip, sabotarea turismului de pe litoralul românesc. Suntem convinși că, sătui de trafic aglomerat și stat la cozi, românii vor alege ca destinație de vacanță Bulgaria, unde pot ajunge fără stres prin Vama Giurgiu. Practic, vor fi obligați să ia această decizie. Comunitatea locală suferă și așa din cauza problemelor economice, veniturile sunt mici, iar situația actuală nu face decât rău. Anul trecut a fost o experiență neplăcută atât pentru turiști, cât și pentru localnici, iar o soluție pentru această problemă este vitală. Pe această cale vă rugăm să procedați la identificarea unei alte soluții tehnice care să nu obstrucționeze deplasarea turiștilor pe litoralul românesc. Încă o dată, ne întrebăm de ce, din 2012, an în care s-au făcut lucrări având finanțarea aprobată, reabilitarea Podului de la Agigea nu a fost finalizată”, se mai spune în conținutul scrisorii.