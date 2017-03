Lucian Lungoci: "Situaţia RAJDP este destul de grea, dar suntem pe drumul cel bun"

Lucian Lungoci: "Situația RAJDP este destul de grea, dar suntem pe drumul cel bun"

Administratorul special al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri (RAJDP) Constanța, Lucian Lungoci, a prezentat, recent, strategia de dezvoltare a instituției pe care o administrează, document la care s-a lucrat în ultimele șapte luni. El a spus că strategia prezentată vizează lucrări ce vor avea loc în următorii trei ani și a menționat, printre altele, că, la momentul actual, situația RAJDP Constanța este destul de grea, însă a susținut că instituția este pe drumul cel bun. În plus, a menționat că se lucrează de șapte luni pentru a scoate regia din insolvență, mai exact, de la data când a preluat conducerea RAJDP.„În anul 2016 am terminat cu profit de patru milioane lei. S-au făcut reduceri și mici restructurări și la nivelul regiei. Facem o economie anuală de un milion de lei prin aceste măsuri. Legat de strategia 2017-2020 privind modernizarea drumurilor județene, 680 km au fost asfaltați și mai sunt 100 km la stadiul de pământ”, a spus Lungoci.De asemenea, acesta a menționat că există și sectoare de drumuri în stare bună, dar și foarte multe în stare proastă.„Din cei 680 km, avem un sector de 122 în stare bună și foarte bună. Dar pentru 93 km s-au depus documente privind obținerea finanțării europene. În 2018, vom avea în lucru 122 km, în 2019, 108 km, iar în 2020, 107 km. La nivelul județului, 105 kilometri de drumuri din nordul județului se află în stare proastă și foarte proastă. Avem 105 km în stare foarte proastă, zona de nord a județului e o zonă cu multe cariere de piatră. Aceste drumuri, oricât am interveni să le reparăm, au o problemă la fundație, la fel și drumul județean Mereni-Cobadin, are probleme cu fundația. Este distrus în proporție de 90%. Drumul Județean Cobadin - Mereni are fundația distrusă în proporție de 90%. La fel și DJ Pecineaga - Amzacea. Pentru reabilitarea totală a celor 105 km de drumuri, ar fi necesară o sumă de peste 200 milioane de lei, iar această sumă reprezintă bugetul RAJDP pe cinci ani. Consiliul Județean va trebui să găsească surse de finanțare”, a spus Lucian Lungoci.Pe de altă parte, el a vorbit și despre drumurile județene care au fost bugetate pentru reparații anul acesta, mai exact, DJ 223: Cernavodă - Topalu - Hanul Morilor, Grădina - Cheia - Târgușor - Mihail Kogălniceanu, Cernavodă - până la DN 22C, Medgidia - Tortoman (executat în proporție de 60% din contract în perioada 2009-2016, restul de 40% va fi executat anul acesta), DJ 391 Cobadin - Dumbrăveni și DJ 392 Amzacea -General Scărișoreanu.