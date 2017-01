Lucian Chitic a câştigat Primăria Tortoman cu „un partid mic şi curat“

Lucian Chitic a câștigat Primăria Tortoman cu „un partid mic și curat“

Candidații la fotoliile de primar din județul Constanța și-au testat, cu ocazia alegerilor locale din acest an, și compatibilitatea doctrinară cu partidele din care provin. În unele cazuri, candidați care au fost ani de zile membri ai unui partid, au renunțat degrabă la vechea zestre politică cu doar câteva luni înainte de data alegerilor. Este și cazul actualului primar din comuna Tortoman, Lucian Chitic, fost social-democrat, actualmente membru al Partidului Ecologist Român. Fostul viceprimar din comuna constănțeană Tortoman, Lucian Chitic, a decis să intre în lupta pentru șefia administrației publice locale pentru că, potrivit declarațiilor sale, nu se mai înțelegea cu primarul, pesedistul Gheorghe Panait. „Nu am mai putut lucra cu primarul, ultimele luni au fost foarte grele. Nu îmi plăcea atitudinea lui față de oameni, era neadecvată, și cred că nici alegătorilor nu le-a mai convenit, din moment ce ei m-au ales până la urmă pe mine”. Primarul Chitic, confirmat de locuitorii comunei din turul doi al alegerilor, a fost membru PSD în perioada 2003-2008 și, în ciuda faptului că nu a comentat motivele plecării sale din rândurile social-democraților, a ținut să menționeze: „M-am înscris în PER, un partid mic și curat, pentru a câștiga fotoliul de primar în Tortoman!” Curățenie și ecologie de la un capăt la altul Și pentru că ideologia partidului ecologist pare să-l fi cuprins cu totul pe noul primar, Lucian Chitic a precizat că primele măsuri pe care le va iniția în localitate sunt „curățenia, ecologizarea, menținerea spațiilor verzi”. „Sunt foarte multe lucruri de făcut în localitate. Am o moștenire de opt ani, a fostului gospodar șef, pe care trebuie să o îndrept, însă prioritare sunt, înainte de toate, curățenia din localitate, acțiunile ecologice, menținerea spațiilor verzi”. În acest sens, Chitic a specificat că, în scurta perioadă de timp care s-a scurs de la preluarea mandatului de primar, a dispus curățarea izlazului și amenajarea de gropi de gunoi care să le înlocuiască pe cele vechi. „Pe izlaz, ciulinii erau înalți de doi metri, se ajunsese în situația în care animalele nici nu se mai vedeau. Era și multă mizerie, gropile de gunoi erau vechi de ani de zile, dar acum aceste aspecte s-au remediat considerabil”. Totodată, Lucian Chitic a declarat și că, în prezent, poartă negocieri cu o firmă producătoare de containere în scopul colectării selective a maselor plastice. „Chiar dacă acum sunt doar la nivel de discuții, eu sper să aranjez cu această firmă, astfel încât, o dată pe săptămână, să fie colectate gunoaiele din plastic din comună”. Chitic nu renunță la ideile ecologice nici atunci când vorbește despre proiectele sportive. „Intenționez să amenajez un teren de fotbal și, alături de acesta, spații de joacă pentru copii, însă e fundamental ca zona din imediata apropiere a acestora să fie tot spațiu verde. Cu alte cuvinte, obiectivul meu este curățenie și ecologie de la un capăt la altul”, a conchis el.