Lucian Băluţ a refuzat postul de la conducerea Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră, propus de PSD

Lucian Băluț a refuzat postul de la conducerea Rețelei Universităților de la Marea Neagră, propus de PSD

După ce, astă toamnă, social-democratul Lucian Băluț a pierdut mandatul de deputat pe Colegiul 2, la o diferență de doar 100 de voturi în favoarea liberalului Mihai Lupu și, mai ales, ulterior eșecului PSD Constanța de a-l impune pe un loc eligibil pe lista de candidați pentru Parlamentul European, social-democrații constănțeni s-au gândit să-l propună pe Băluț pentru șefia Secretariatului Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră. Din rețea fac parte 106 universități din 11 țări, structura fiind apolitică. Chiar și așa, se pare că Organizația PSD Constanța n-a avut nicio ezitare atunci când, la sfârșitul lunii mai, a propus, la centru, numirea fostului deputat tomitan la conducerea Secretariatului Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră. Și asta în condițiile în care, subliniem, instituția din care fac parte cele peste 100 de universități nu are un statut politic. Surpriza a venit, însă, chiar din partea fostului parlamentar constănțean, Lucian Băluț care, potrivit propriilor declarații, a declinat propunerea partidului. „Nici nu se pune problema să ocup această funcție. Am refuzat. N-am nicio treabă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, social-democratul. În plus, el a ținut să menționeze că nu vrea să încalce statutul universităților: „Țin la autonomia universităților de stat. Nu vreau să stric niște cutume, ele trebuie respectate”. Totodată, Lucian Băluț a precizat și că „a fost o discuție politică, dar în politică, așa cum știm, se mai fac și greșeli”. De profesie inginer, social-democratul Lucian Băluț este profesor universitar doctor, el activând în sistemul de învățământ de aproximativ 30 de ani. Acesta e, de altfel, și motivul pentru care a declarat că nu politica este cea de care are nevoie pentru a urca ierarhic din punct de vedere profesional. Băluț este, poate, unul dintre rarissimele cazuri în care un politician nu aleargă după funcție, de dragul ei. Cât privește un eventual nou mandat de parlamentar, Băluț a exclus și această variantă: „Sub nicio formă nu iau în calcul un nou mandat de parlamentar”, a mărturisit el.