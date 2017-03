"Luăm în calcul foarte serios inclusiv un partid politic nou"

Ştire online publicată Joi, 09 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Dacian Cioloș a declarat că organizația neguvernamentală pe care o va lansa alături de membri ai Guvernului pe care l-a condus ia în calcul “foarte serios inclusiv un proiect politic nou, o mișcare politică sau un partid politic”.“E o organizație neguvernamentală cu obiective politice, în măsura în care politică înseamnă să fi preocupat de viața cetății, de ceea ce se întâmplă în societate. Aș vrea în primul rând și am vrea în primul rând, pentru că vor fi parte a acestei asociații, în momentul în care o vom lansa, mai mulți dintre membrii fostului Guvern, la nivele diferite, aș vrea să continuăm să lucrăm pe anumite proiecte pe care le-am început cât am fost la guvernare și care nouă ni se par importante ca ele să fie implementate și în domeniul economic și în domeniul social, în domeniul educației, în domeniul sănătății și așa mai departe”, a declarat Cioloș la RFI.“Vom veni cu propuneri, inclusiv cu propuneri legislative, care să poată să fie susținute de partide care sunt în Parlament. Vă amintesc că această platformă inițial când am lansat-o și când eram prim-ministru, ea a fost susținută de Partidul Național Liberal, de Uniunea Salvați România, care sunt în Parlament, cu care ne dorim și în perioada următoare o colaborare deschisă, onestă, sigur, nu numai cu cele două partide, orice partide care pornind de la principiile și valorile pe care le-am susținut în această platformă vor fi gata să lucreze cu noi, ca să facem aceste propuneri, să promovăm aceste propuneri, vom fi deschiși la acest gen de colaborare. Deci vom coagula, vom concentra competență tehnică, specifică, politică pe anumite domenii, pentru a veni atât cu propuneri care pot face obiectul unor propuneri legislative în Parlament, prin intermediul partidelor membre în Parlament, dar și cu propuneri de proiecte care pot fi implementate în colaborare directă cu mediul de afaceri, cu alte organizații neguvernamentale care lucrează pe anumite domenii și care au nevoie de această expertiză, pentru a putea implementa proiecte”, spune Dacian Cioloș.