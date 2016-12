Lovitură dură pentru Mangalia. Şantierul Naval Daewoo "se mută" la Limanu

Lovitură dură pentru Mangalia. Șantierul Naval Daewoo "se mută" la Limanu

Primarul comunei Limanu, Nicolae Iustin Urdea, este în culmea fericirii după ce, ieri, a câștigat în instanță procesul pe care-l avea cu Primăria Mangalia, litigiu în urma căruia vor veni mai mulți bani la bugetul local. Concret, Tribunalul Constanța a dat câștig de cauză comunei Limanu stabilind că 40 de hectare disputate cu Primăria Mangalia aparțin de drept localității Limanu. Din cele 40 de hectare, pe 23 dintre ele se întinde Șantierul Naval Daewoo.În 2013, pe rolul Tribunalului Constanța a fost înregistrat un dosar în care Prefectura județului Constanța era reclamant, iar primarul Cristian Radu și municipiul Mangalia, alături de primarul Nicolae Iustin Urdea și comuna Limanu precum și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară au avut rolul de pârâți. Obiectul dosarului viza litigiul privitor la granițele celor două localități, miza fiind reprezentată de Șantierul Naval Daewoo.În timp ce reprezentanții Primăriei Mangalia spuneau că terenul se află pe teritoriul orașului, primarul de la Limanu, Nicolae Iustin Urdea susținea că are documente care atestă că șantierul este poziționat și pe o suprafață din comuna Limanu.„Practic, tot terenul pe care se află șantierul a aparținut comunei Limanu, însă noi ne-am mobilizat să demonstrăm că zeci de hectare care se află acum în administrarea municipiului Mangalia trebuie să revină comunei Limanu. O parte din vechiul șantier naval a fost trecut, prin decretul 50/1979 semnat de fostul președinte Nicolae Ceaușescu, ca intravilan al Mangaliei. Astfel de cazuri sunt de domeniul istoriei, nu mai putem întoarce timpul înapoi. În perioada anilor 1999 - 2000, imaginea comunei Limanu a fost grav știrbită. Practic, aproximativ 40 de hectare au fost preluate abuziv printr-o hotărâre a Consiliului Local Mangalia, deși extinderea limitelor teritoriale se face printr-o hotărâre de Guvern, după consultarea populației, potrivit legii. Noi avem documente din anii ’70 care atestă că terenul pe care este construit șantierul aparține de comuna Limanu. Există documente semnate cu Primăria Mangalia, la acea vreme, înainte de exproprierea care a condus la construcția pe acele terenuri a șantierului. Acesta a fost motivul pentru care nu ne-am dat bătuți și am considerat că este mai corect să ne adresăm instanței de judecată care să stabilească adevărul”, a declarat edilul Nicolae Iustin Urdea.El a mai adăugat că, practic, delimitarea făcută în 2000 a fost una forțată și ilegală, având la bază acte fără valoare, cum ar fi un proces verbal de grănițuire realizat fără acceptul primăriei comunei de la acea vreme.„Nu era nici moral și nici legal ca un teritoriu al comunei Limanu, unde s-a făcut o investiție de genul Șantierului Naval Daewoo Mangalia, să fie luat și trecut în administrarea municipalității Mangalia”, a mai spus șeful administrației din Limanu.El a explicat că, atât timp cât a durat procesul nu a avut deloc emoții deoarece era sigur că va câștiga pe baza documentelor existente.„Unele documente erau deja la noi, pentru altele s-a umblat inclusiv la arhivele statului. S-a umblat din pas în pas și, la final, s-a refăcut totul. Așa s-a putut dovedi în instanță cui aparțin acele hectare. Cu acte, pentru că noi le-am avut, cei de la Mangalia nu au avut ce să arate deși s-au zbătut cum au știut ei mai bine să demonstreze că acele hectare le aparțin lor”, a mai explicat primarul Nicolae Iustin Urdea.Întrebat ce beneficii va avea de-acum comuna Limanu, șeful administrației Nicolae Iustin Urdea a spus că, în primul rând, va crește bugetul local, iar banii obținuți vor fi investiți în proiecte importante pentru comunitate.„Decizia Tribunalului nu este definitivă, poate fi atacată cu recurs. Însă, nu văd să se schimbe mare lucru atâta timp cât noi avem documente ce atestă grănițuirea. Faptul că a fost recunoscut că o parte din terenul ocupat de șantier aparține de teritoriul comunei Limanu, va conduce la împărțirea taxelor și impozitelor. Adică, taxele și impozitele pe care șantierul le plătește acum exclusiv către Primăria Mangalia, întrucât se considera că șantierul este situat doar pe raza municipiului vecin, ar veni și către Limanu. Nu le luăm toate taxele și impozitele, ci ele se vor plăti - o parte către Mangalia și o parte către Limanu, adică pentru cele 23 de hectare care există la noi. Banii vor fi investiți în proiecte de interes pentru comunitate”, a mai explicat primarul Urdea.În ceea ce privește suma care ar reveni bugetului local numai din încasarea taxelor și impozitelor de la șantier, șeful administrației din Limanu a spus că nu știe exact care va fi aceasta, însă o poate estima.„Deocamdată, nu pot să spun exact, însă estimez că vor ajunge la bugetul local aproximativ 500.000 de euro pe an în plus față de ce avem acum”, a declarat primarul Nicolae Iustin Urdea.