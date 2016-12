Loturi de case pentru 329 de tineri din Agigea

Sărbătorile de iarnă au adus fericire în sufletele a 329 de tineri din localitatea Agigea, o bucurie la care mulți nu se mai așteptau. Mai exact, ieri, primarul social-democrat din Agigea, Cristian Maricel Cârjaliu, a atribuit în folosință gratuită 329 de loturi de case tinerilor sub 35 de ani, toți locuitori ai comunei Agigea. „Aveam dosarul depus din anul 2003 și, sincer, nu mai credeam că voi primi vreodată lot de casă”, a spus unul dintre tinerii care așteptau, ieri, cu nerăbdare să li se atribuie terenul. Repartizarea loturilor unde urmează să ia naștere un nou cartier a fost făcută în prezența unei comisii din cadrul Consiliului Local Agigea. Mai mult, fiecare tânăr a putut să extragă un bilet din urnă în care era indicat lotul pe care urmează să-și construiască casa. „Am vrut să nu existe niciun fel de suspiciuni, să nu existe discuții că unii au loturile mai aproape de șosea și alții nu. Așa, prin tragere la sorți, fiecare cu norocul lui”, a spus primarul Cristian Maricel Cîrjaliu. Cartierul unde urmează să fie ridicate casele se întinde pe o suprafață de 18 hectare, în zona Fabricii de mobilă, iar fiecare lot are între 400 și 500 de metri pătrați. Primarul a mai precizat că au fost depuse 1.435 de dosare pentru aceste loturi de casă, însă numai 329 au întrunit condițiile necesare. Toți tinerii cărora le-au fost repartizate, ieri, terenurile sunt așteptați pe data de 10 ianuarie 2011, pentru a li se înmâna contractele de atribuire și procesele-verbale de dare în folosință gratuită. Totodată, tinerii trebuie să știe că, potrivit legii, sunt obligați ca, în termen de un an de zile de la semnarea contractelor de dare în folosință, să înceapă construirea locuințelor.