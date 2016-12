Locuitorii unei străzi din Eforie, în pericol: s-a surpat malul Lacului Techirghiol. Primarul caută soluţii

1

inchiriez ieftin

doresc sa scap urgent de chiriasi fumatori si scandalagii...de aceea ofer ceva foarte rezonabil.Inchiriez 1-2 camere din apartament de 3 camere pt a plati intretinerea,eu sunt mult plecata si ofer 1 camera la 350 ron ,2 camere 600 ron ,iar daca va aduceti frigider,masina de spalat si platiti toate utilitatile,curent,internet,intretinerea apartamentului ,ofer o camera la 300 lei si 2 camere la 550 ron(si desigur reparatii daca e cazul).Blocul e calduros,bine plasat la soare,in zona buna ,linistita,nu sunt probleme deloc cu apa,caldura,netul,curentul electric.Trebuie o garantie de 600 lei si discutiile vor avea loc de pe 30 octombrie-2 noiembrie dimineata si 3seara-5 noiembrie cand voi fi in oras .Pana aproximativ in 6 noiembrie.NU DORESC FUMATORI,sau macar sa nu fie inraiti si macar sa nu fumez in casa ,sa nu faca zgomot intre 22-6 ,sa nu primeasca non stop vizite,sa nu fumeze decat pe balcon,nu doresc persoane cu copil mic sub 3 ani sau catel murdar,contact la 0720189735 si fb io viki