Locuitorii Murfatlarului s-au distrat pe cinste la "Zilele oraşului"

Locuitorii Murfatlarului s-au distrat pe cinste la "Zilele orașului"

Sâmbătă seara, locuitorii orașului Murfatlar au îmbrăcat straie de sărbătoare. Primăria și Consiliul Local Murfatlar au organizat, pe stadionul din localitate, cea de-a IX-a ediție a „Zilelor orașului“.Câteva sute de localnici au urmărit un program incendiar, pe scenă evoluând peste 20 de artiști locali, dar și invitați speciali. Încă de la ora prânzului a început distracția: cântăreți de muzică populară și ușoară, Trupa Today - Nano, finalistul emisiunii „Românii au Talent” și câștigătorul emisiunii „România Dansează”, Dana Matei, finalista emisiunii „Românii au Talent” și câștigătoarea premiului juriului al emisiunii „Dansez pentru tine”, Bob Gabriel, semifinalistul emisiunii „Românii au Talent” au fost doar câțiva dintre artiștii care au evoluat pe scenă.Edilul orașului, Valentin Saghiu, a dorit să facă o surpriză localnicilor, invitându-i pe Corina și Taraful din Clejani.Saghiu i-a felicitat pe toți localnicii Murfatlarului: „Cu ocazia «Zilei orașului», le urez oamenilor multă sănătate, să aibă parte de înțelepciune și să fie uniți. Cum pentru noi este o zi importantă, ne-am pregătit din timp, tocmai pentru a reuși să facem localnicilor o surpriză. Pe lângă artiștii locali, m-am gândit că putem face un efort să o aducem pe Corina și Taraful din Clejani. «Zilele orașului» sunt doar o dată pe an și am considerat că putem să le oferim oamenilor un spectacol la înălțime. Pentru bugetul nostru local a fost un efort, dar ne-am gospodărit din timp și am putut strânge acești bani”.La miezul nopții, localnicii au admirat un frumos foc de artificii.Prioritățile anului 2015Valentin Saghiu a amintit că prioritățile anului 2015 rămân instalarea gazelor în localitate, precum și asfaltarea. Cât despre Centrul de informare turistică, primarul a declarat că, până la sfârșitul anului, orașul Murfatlar va apărea pe harta națională a punctelor de interes turistic. Într-o săptămână, constructorul se va apuca de treabă, iar lucrările se vor derula cu bani exclusiv europeni.Mai multe fotografii de la „Zilele orașului Murfatlar” puteți vedea pe site-ul www.cugetliber.ro.