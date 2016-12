Locuitorii din zonele Catanga şi Kilometrul 4-5, vizitaţi de Gigi Chiru şi echipa sa

4

degeaba

Degeaba se strofoaca omu asta. Constantenii s au obisnuit sa traiasca in mizerie (la propriu) si saracie (la propriu). Gunoaiele stranse de nea gigi de cine or fi fost facute? nu cred ca de Spiritul Sfant. Si dupa cum ati observat si voi draga asistenta, dupa ce omu a facut curat cu aia de la fundatia lui sau de unde erau ei, deja au aparut comentarii... cum de si-a permis sa scoata gunoiu, sa stranga mizeria, sau sa se preocupe... ca sigur e in mana cu mazare. bla bla bla...