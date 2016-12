Locuitorii din judeţul Constanţa, invitaţi la "Ziua comunei Peştera"

Locuitorii din județul Constanța, invitați la "Ziua comunei Peștera"

Administrația publică din localitatea Peștera condusă de primarul independent Valentin Vrabie s-a pregătit și în acest an pentru a sărbători cum se cuvine „Ziua comunei” și pentru a întâmpina miile de oameni care vin din toate colțurile județului pentru a se distra pe „Valea Izvorului” din comuna Peștera. Petrecerea câmpenească este denumită generic „Sărbătoarea Florii de Salcâm“ și adună, an de an, la un loc tot mai mulți constănțeni.Evenimentul va avea loc, sâmbătă, 16 mai, iar startul va fi dat la ora 12.00 când vor avea loc renumitele lupte tătărești, după care la ora 14.00, prezentatorul Cătălin Măruță va da startul concertelor muzicale.La fel ca și în anii trecuți, pe scena amplasată special pe Valea Izvorului, vor urca nume sonore ale muzicii ușoare și populare românești și nu numai, cum ar fi: Andra, Zdob & Zdub, Formația Pindu, DJ. Rinno și Silvia, Edy Band, Marian Cozma, Nikolaos Papadopoulos, Mariana Edulescu, Mariana Culda, Gheorghe Lupu, Ansamblul Dunărea Tulcea, Mihai Trăistariu, Favorit Band și Lambrino.Totodată, mireasma salcâmului înflorit, aroma ierbii crude, multă voie bună și surprize precum, agrement și plimbări cu animale exotice - cămile, elefanți, zebre, ponei -, show aviatic și show laser, reprezintă ingredientele perfecte pentru un eveniment de neuitat. Și pentru ca acest tablou festiv să fie desăvârșit, „Sărbătoarea Florii de Salcâm” se va încheia cu un spectaculos foc de artificii.Nici copiii nu au fost uitați de administrația publică locală din Peștera, astfel că cei mici se vor putea bucura de jocurile special amenajate pentru ei. De asemenea, cum petrecerea este una care se întinde pe parcursul unei zile întregi, cei care vor alege să vină la Peștera și nu și-au pregătit încă grătarul pentru mici, vor putea cumpăra din standurile special amenajate fripturi, mici, bere sau alte produse și dulciuri pentru copii.