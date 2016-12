Locuitorii din Cumpăna, panicaţi. Mariana Gâju: "Nu plec în Parlament, rămân alături de voi"

3

UNII AU FOST , SUNT SI VOR SA MAI FIE

Ma uit la poza si nu-mi vine sa cred . O fi dana Gâju sau Cio Cio San ? Ma intrebam zilele trecute de unde vin vaietele si bocetele de durere care strabateau Constanta si judetul . In sfarsit am aflat . Se vaicareau cetatenii din Cumpana , ca niste orfani , la gandul ca le pleaca mamica . Acum s-au linistit , si noi la fel . Oricum, pe plan politic , la nivel judetean si chiar national , este o pierdere faptul ca dna Gaju nu va fi parlamentar . speram ca peste doua , trei legislature , dna gaju se va hotara sa plece si sa se alature celor care vor cu orice pret sa ne fericeasca . Ne imaginam cu a stat dna Gaju " in cumpana " pana cand a luat aceasta hotarare . Pentru eforturile sale si rezzultatele obtinute , partidul a onorat-o cu locul 12 pe lista . Tanara si optimista cum o stim pe dna Gaju , are toate sansele ca in viitor , peste 10 - 11 legislature sa ajunga pe pozitia nr 1 . Avand in vedere ca simpla prezenta pe lista a dnei Gaju va aduce voturi in plus , puteau fi trecuti in acest scop Mazare si Constasmtinescu . Cu sau fara ironie , daca dna Gaju intra in Parlament , ar fi votat legea care limiteaza pentru primary doaar doua legislaturi ? Speram , ca pana atunci , functia de primar sa fie acordata pe viata , spre bucuria locuitorilor alegatori si a PSD . Dna Gaju merita ode si oasanale , ba chiar si un bust in picioare .