Locuinţele pentru tineri, în vizorul administraţiei locale din Mufatlar

Locuințele pentru tineri, în vizorul administrației locale din Mufatlar

Drept urmare, primul pas a fost făcut și, așa cum s-a stabilit la început de an, în lista provizorie cu obiectivele de investiții, lucrările de asfaltare a celor 26 de străzi din Murfatlar și a celor 13 din Siminoc au început.„Imediat ce am primit bani pentru a plăti societatea care face lucrările ne-am și apucat de treabă. Pentru că ne dorim calitate, constructorul va înainta cu lucrările de îndată ce vremea ne va permite. La acest moment, s-au început lucrările pe străzile Matei Corvin, Bradului și Aleea Deversorului. În ceea ce privește stadiul lucrărilor, la Siminoc ne străduim să intervenim pe toate străzile în același timp. Știu că este o perioadă grea pentru locuitori, dar vreau să-i asigur că ne străduim să scurtăm perioada de disconfort”, a spus edilul orașului Murfatlar, Valentin Saghiu.Pe de altă parte, administrația locală se îngrijește și de asigurarea siguranței cetățenilor din oraș.„Am făcut un pas important în asigurarea siguranței cetățenilor. Vreau să ne simțim în siguranță pe străzile din Murfatlar și Siminoc și să îi descurajăm pe cei care comit infracțiuni. Prin montarea camerelor video de supraveghere am redus numărul dosarelor penale cu 40% în 2015, față de anul 2014. Sistemul de supraveghere și-a atins scopul, acela de reducere a infracționalității. Cele 40 de camere sunt cu ochii în patru 24 din 24 de ore, 7 zile din 7. Există un plan ca investițiile în acest sens să continue, respectiv, sistemul să fie extins și în Siminoc, iar numărul camerelor va fi suplimentat și în Murfatlar”, a mai adăugat primarul Valentin Saghiu.În altă ordine de idei, pentru aceia care vor să își construiască o locuință, dar nu au loc de casă, primarul a mai pus la dispoziție 16 locuri în Siminoc și a precizat că vor mai fi alocate câteva terenuri tinerilor. De asemenea, șeful administrației locale din Murfaltar a mai spus că este optimist în privința programului ce vizează construcția unui bloc ANL în localitate, deoarece documentele ce fac referire la proiect au fost finalizate.„Mulți dintre tineri își doresc locuri de casă sau chiar un apartament sau o garsonieră, dar puțini și le pot permite. Am dat locuri de casă la Siminoc și mai avem încă 16 disponibile. Am găsit deja și alte terenuri care vor fi lotizate și oferite tinerilor care își doresc să își construiască propria locuință. Pentru ceilalți, însă, sper că va fi gata, până la sfârșitul acestui an, blocul ANL de pe strada Alexandru Ioan Cuza. Vor fi amenajate 24 de locuințe (12 apartamente și 12 garsoniere) pentru tineri. Costul investiției se ridică la aproximativ 500.000 euro. Programul este adresat tinerilor până în 35 de ani. Vreau să mai construiesc cel puțin încă două blocuri prin acest program. În acest sens, avem deja aprobarea pentru un nou bloc ANL, și imediat după finalizarea celui în curs, vom demara următoarea lucrare”, spune Saghiu.