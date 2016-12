Până la sfârșitul lunii august

Localnicii din Runcu vor beneficia de apă potabilă

Primarul comunei Pantelimon, Vasile Neicu, a primit asigurări de la exe-cutantul lucrărilor de alimentare cu apă că localnicii din Runcu vor beneficia de apă potabilă până pe data de 31 august. „În sfârșit, vom avea o veste bună pentru locuitorii din Runcu. Am primit asigurări și așteptăm cu nerăbdare ca oamenii să beneficieze de alimentarea cu apă”, a declarat primarul.Tot în localitatea Runcu, adminis-trația locală va începe și lucrările la căminul cultural. Ridicarea acestui obiectiv reprezintă una din prioritățile administrației locale din Pantelimon pe anul 2015, valoarea investiției ajungând la peste 1,6 milioane lei. Pentru că localnicii din satul Runcu nu au avut până în prezent un astfel de așezământ, edilul comunei și-a propus să amenajeze un cămin cultural la fel de impunător ca arhitectură ca cel din comuna Siliștea. Dacă, în celelalte sate, au fost construite astfel de spații, la Runcu, abia pe 22 iunie a fost finalizată etapa de primire a ofertelor. „Avem toate documentele pregătite. La licitație s-au înscris două societăți. Suntem nerăbdători să vedem și acest proiect finalizat, mai ales că noi am gândit o arhitectură deosebită a căminului. Sperăm ca lucrările să înceapă cât mai curând,” a afirmat Vasile Neicu.Un alt proiect al autorităților publice locale pe anul în curs este amenajarea unui teren de fotbal în satul Pantelimon. Aici, lucrările au fost întârziate din cauza unor greșeli de proiect, dar cu toate acestea, a subliniat primarul Vasile Neicu, până la sfârșitul lunii august va trebui finalizat.Investiția se ridică la 197.000 de euro și va fi efectuată cu fonduri europene. Noul teren de fotbal va fi amenajat pe fostul teren de sport și va avea tribune, vestiare, gazon natural etc. „Am lansat deja licitația pentru proiectul «Amenajare teren de sport, construire vestiare, comuna Pantelimon, județul Constan-ța». Termenul de primire al ofertelor este până pe data de 22 iulie. După ce se va încheia perioada de primire a ofertelor și vom ști firma care va face lucrările, ne vom apuca de treabă”.Și pentru lucrările de la noul teren de sport a fost publicat anunțul de licitație pe portalul achizițiilor publice.