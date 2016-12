Localităţile constănţene îşi caută fraţii de peste hotare

Localitățile constănțene își caută frații de peste hotare

Potrivit Legii 215/2001 privind administrația publică locală, consiliile locale pot hotărî înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări. La nivelul județului Constanța, printre localitățile care s-au înfrățit cu orașele lumii, se numără Constanța (care are zeci de frați), Năvodari, Techirghiol sau Medgidia. Pe de altă parte, există numeroase localități care, din diferite motive, au rămas în afara acestor rețele de rudenie. Hârșova nu a apucat până acum să se înfrățească cu niciun alt oraș. „Nu ne-a înfrățit nici fostul primar și nici noi nu ne-am înfrățit. Am inițiat câteva demersuri pe lângă Consulatul Turc pentru a găsi un oraș, dar rămâne de văzut ce va propune și consulatul”, a explicat primarul orașului Hârșova, Tudorel Nădrag. Unul dintre frații la care aspiră edilul este Istan-bulul, însă tot el a recunoscut că șansele de stabilire a unor relații cu metropola din Turcia sunt destul de mici. Primarul comunei Corbu, Marian Gălbinașu, a menționat că, acum doi ani, administrația locală a primit câteva sugestii din partea Prefec-turii privind o posibilă înrudire cu câteva localități din Ungaria. În cele din urmă, inițiativa a fost respinsă de către Consiliul Local, întrucât nu se potriveau profilurile localităților, a explicat Gălbinașu. „Dacă am găsi o localitate cu care să ne înfrățim, aceasta ar trebui să aibă un specific geografic asemănător cu al nostru, să avem totuși ceva în comun, precum deschiderea către litoral”, a remarcat el. Într-o situație similară se află și Nicolae Bălcescu, rămas și el fără frați. Potrivit primarului comunei Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, administrația locală se orientează spre localitățile din Bulgaria, în vederea inițierii unor proiecte transfrontaliere. Frați de minge Nici Cerchezu nu și-a găsit un frate peste hotare. Primarul comu-nei, Ion Constantinescu, a declarat că a încercat să stabilească astfel de alianțe, însă ele au rămas la simplul stadiu de colaborări. El a mai remarcat că reprezentanții administrației locale țin legătura cu două localități din Bulgaria, organizând reuniuni informale, dar și întâlniri comune la diferite meciuri de fotbal. De asemenea, Ion Constantinescu și-a exprimat deschiderea față de obiceiurile de înfrățire cu vecinii României, dar mai ales cu statele și orașele occidentale, care ar putea oferi alte orizonturi pentru derularea proiectelor comune. „Nici frați, nici surori” Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Valer Iosif Mureșan, a fost mult mai tranșant la acest capitol. „Nu avem nici frați, nici surori”, a început el. În viziunea sa, aceste relații se reduc la simple întâlniri reciproce, fără a avea o contribuție concretă, acesta fiind și motivul pentru care nu a inițiat niciun proiect în acest sens. Frații, dați uitării Pe de altă parte, există și localități care deși au încheiat acorduri de înfrățire, relațiile cu „frații” de peste hotare nu au generat niciun fel de rezultat, până acum, ajungând chiar să fie doar o simplă amintire. Așa s-a întâmplat în cazul orașului Negru Vodă. Primarul Ion Nicolin a declarat că administrația locală s-a înfrățit de ani buni cu câteva localități din Bulgaria și Republica Moldova. Cu toate acestea, edilul a întâmpinat dificultăți în enumerarea orașelor cu care Negru Vodă este înfrățit. Singura localitate pe care el a amintit-o este General Toshevo (Bulgaria), cu care orașul constănțean implementează în prezent un proiect transfrontalier pentru asfaltarea drumurilor, în valoare de 1.300.000 de lei.