Loc de joacă pentru copii inaugurat la Ovidiu

Ca parte din planul amplu de modernizare a orașului, primarul localității Ovidiu, Dumitru Bocai, va inaugura mâine un proiect, menit să aducă bucurie atât în sufletele principalilor beneficiari, copiii, cât și în cele ale părinților. Astfel, în jurul orei 12.00, Bocai va deschide cea mai recentă lucrare a administrației locale pe care o conduce: extinderea locului de joacă situat în apropierea Grădiniței Licurici. Noul spațiu este amenajat pe mai multe zone, dedicate copiilor sub cinci ani, celor sub nouă ani și celor sub 15 ani. În plus, pentru persoanele de toate vârstele, Primăria Ovidiu a amenajat și o zonă pentru practicarea de fitness în aer liber.