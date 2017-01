Liviu Dragnea susţine că procesul descentralizării este întârziat în mod nejustificat

Liviu Dragnea susține că procesul descentralizării este întârziat în mod nejustificat

Președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Liviu Dragnea, a declarat, vineri, în stațiunea Mamaia, că este o întârziere nejustificată a descentralizării. „Din păcate, se vorbește de ani de zile de descentralizare, și suntem la sfârșitul lunii august 2009, și nu s-a întâmplat nimic în descentralizare. O să reluăm propunerile noastre și o să le prezentăm miniștrilor prezenți la Mamaia”, a declarat Liviu Dragnea, la deschiderea lucrărilor Adunării Generale a UNCJR, care se desfășoară, în perioada 28 - 30 august, în stațiunea Mamaia. „Descentralizarea nu poate s-o genereze decât Guvernul, care are în frunte un premier. Noi în continuare așteptăm de la domnul premier această descentralizare. Am înțeles că a cerut miniștrilor proiecte de descentralizare”, a mai spus el. Liviu Dragnea a precizat că „descen-tralizarea constă în transferul competențelor de la ministere către consiliile județene și consiliile locale, instituțiile deconcentrate care țin de ministere trecând în subordinea autorităților locale, așa cum sunt în toate țările democratice”. La Adunarea Generală a UNCJR participă, pe lângă 36 de președinți de consilii județene, miniștrii Dan Nica, Vasile Blaga, Nicolae Nemirschi, Ecaterina Andronescu, precum și diferiți directori din toate ministerele.