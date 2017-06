Liviu Dragnea: "Sorin Grindeanu e o unealtă, dar nu ştim a cui. La Palatul Victoria este un guvern FANTOMĂ"

Liviu Dragnea: "Sorin Grindeanu e o unealtă, dar nu știm a cui. La Palatul Victoria este un guvern FANTOMĂ"

Ştire online publicată Joi, 15 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Liviu Dragnea a explicat motivele excluderii lui Sorin Grindeanu din PSD pe lângă refuzul acestuia de a demisiona din funcția de prim-ministru și a apreciat că premierul lăsat fără sprijin politic de coaliția guvernamentală fie face jocul cuiva, fie are un plan propriu și mizează pe o susținere despre care nu se știu încă prea multe lucruri.Liviu Dragnea a declarat după ședința Comitetului Executiv Național al PSD că a devenit tot mai clar că Sorin Grindeanu nu are "un plan făcut pe genunchi ieri, aseară sau azi noapte" și că toate indiciile arată că acesta este "unealta" cuiva."După viteza în care se organizează toate aceste acțiuni devine clar că nu este un plan făcut pe genunchi ieri, aseară sau azi noapte. Nu am bănuit că această intenție anunțată și acum o lună, că urmează o analiză a activității guvernamentale, va stârni o asemenea situație. PSD este sub asediu! Nu sub asediu politic, pentru că nu am văzut acțiuni politice de sprijin în afară de cea a USR. Nu știm cine e în spatele acestei acțiuni, dar este o coordonare profesionistă. Ce se întâmplă la Guvern este nelegitim. Discutăm despre un grup ilegitim care a ocupat Palatul Victoria fără susținere politică.Președintele PSD spune că nu s-ar fi așteptat niciodată la o asemenea "transformare" a lui Sorin Grindeanu: "O parte dintre miniștri cabinetului Grindeanu se vor regăsi și în noul guvern. Am discutat și despre noua propunere de premier, împreună am convenit să mai așteptăm și să ne luăm măsuri de siguranță să nu mai facem asemenea greșeală. Principalul vinovat sunt eu, eu i-am rugat să accepte ceastă propunere, am avut încredere în el, l-am ajutat, l-am susținut, nu m-am gândit că se va ajunge la o asemenea transformare... El nu mai e el. Este un om la care am ținut foarte mult și am investit foarte multă încredere"."Am auzit mai multe variante de componență a unui guvern fantomă, pentru că asta avem acum la Palatul Victoria.. Până acum aveam guverne din umbră, acum avem guvern fantomă... Am vorbit cu dl. Dîncu, care apărea într-un guvern, și mi-a spus că este la un restaurant, nu la Guvern și că nici nu are intenția să intre", a mai spus Liviu Dragnea.Liderul social-democrat a comentat și zvonurile potrivit cărora Grindeanu l-ar fi numit secretar general al Guvernului pe Victor Ponta: "Avem o decizie de aseară clară. Noi până la ora asta nu avem ceva oficial legat de Victor Ponta, nu putem lua o decizie bazându-ne pe informații pe surse. Orice e posibil (legat de o posibilă susținere a lui Grindeanu de către Victor Ponta, n.r.)".