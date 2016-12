Liviu Dragnea: Oferta pentru UNPR rămâne valabilă - fuziune prin absorbţie

Liviu Dragnea: Oferta pentru UNPR rămâne valabilă - fuziune prin absorbție

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a reiterat faptul că oferta pentru UNPR rămâne valabilă, mai exact, fuziune prin absorbție.„Am decis ca, în continuare, să ne menținem oferta pe care nu am schimbat-o niciodată de a aștepta o poziție din partea conducerii UNPR. Dacă vine într-un timp util, suntem deschiși la discuții în continuare. Noi nu stăm degeaba, noi în continuare am stabilit programul pentru vară. În această lună se iau concediile de vară pe o perioadă foarte scurtă, în așa fel încât de la 1 august începe activitatea politică și de organizare care se va finaliza în noaptea alegerilor. Dacă într-un timp rezonabil va fi o clarificare din partea colegilor de la UNPR, noi suntem prezenți și participăm la discuții, dacă nu, programul nostru merge în continuare. PSD va merge singur. Dacă colegii de la UNPR vor dori să discutăm despre fuziune, va fi tot PSD-ul la alegeri cu liste proprii pentru PSD”, a declarat Liviu Dragnea.Întrebat dacă este valabilă o alianță cu UNPR, el a spus că nu.„Am văzut că și dumnealor agreează ideea de fuziune, am înțeles că trebuie să decidă cu cine vor să o facă. Dacă nu vor să o facă cu noi, noi o să ne prezentăm singuri la alegeri. Cu colegii de la UNPR am colaborat foarte bine până la alegerile locale, când ceva s-a întâmplat în univers și brusc au început discuții între UNPR și PNL. Noi nu facem oferte, noi încercăm să ducem la capăt o discuție mai veche despre fuziune”, a mai spus Dragnea.