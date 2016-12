Liviu Dragnea: "Nu s-a ajuns la o soluţie!"

Liviu Dragnea: "Nu s-a ajuns la o soluție!"

24 August 2015

Președintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, întrebat cum privește soluția la care s-a ajuns în urma negocierilor privind Codul fiscal a declarat: „Nu s-a ajuns la o soluție, s-a ajuns la o propunere”.„Sunt mulțumit că ideea lansată de mine a dat roade, în sensul că am propus să încercăm să creăm un alt climat politic în România, nu un climat bazat pe scandal, tensiune și contraziceri permanente, ci un climat în care cel puțin marile teme ale societății să fie în oarecare consens. Că propunerea la care s-a ajuns poate deveni soluția finală sau mai poate fi nuanțată este cu totul altceva. Vom avea întâlnirea liderilor politici care va decide acest lucru. Pentru mine, este mulțumitor faptul că ce am propus s-a întâmplat”, a declarat Liviu Dragnea.Reprezentanții partidelor parlamentare au decis joi, la întâlnirea tehnică pe tema Codului fiscal, retrimis spre reexaminare Legislativului de președintele Klaus Iohannis, ca TVA să fie scăzută în două etape: de la 1 ianuarie 2016 la 20%, iar de la 1 ianuarie 2017 la 19%. Totodată, s-a hotărât amânarea cu un an a măsurii de eliminare a supraaccizei pe carburanți, aceasta urmând să fie aplicată din 2017, nu din 2016, așa cum era stabilit inițial.Dragnea s-a întâlnit, sâmbătă, la Sulina, cu șefii organizațiilor Tineretului Social Democrat (TSD) din țară, în frunte cu liderul TSD, Mihai Sturzu, la reuniune participând și alți lideri ai PSD, printre care președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, și primarul sectorului 3, Robert Negoiță. Tinerii social-democrați au organizat și în acest an, la Sulina, tradiționala tabără Trofeul Național Delta Dunării „O Românie curată”, în cadrul căreia, între 20-23 august, au avut loc acțiuni sportive și de ecologizare a zonei.