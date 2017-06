Liviu Dragnea: Nu exclud ideea ca UDMR să fie la guvernare

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că s-ar putea să fie o soluție bună cooptarea UDMR la guvernare, alături de coaliția formată din social-democrați și ALDE, dar încă nu a discutat acest subiect.„Nu am deschis acest subiect, n-am avansat acest subiect, am vorbit cu domnul Tăriceanu, dar după ce finalizăm această evaluare - cu care este la curent și domnul Tăriceanu, pentru că și dumnealui a fost implicat în acest proces de evaluare cu colegii dumnealui - o să vedem dacă este oportun. Eu nu resping această variantă pentru că, am mai spus-o, cei de la UDMR tot timpul au propus în funcțiile guvernamentale oameni bine pregătiți, eficienți, serioși și harnici. În toate guvernele în care a fost UDMR nu-mi aduc aminte să fi fost ei acuzați de lipsă de performanță”, a spus, ieri, Liviu Dragnea.Liderul PSD a mai spus că o colaborare cu UDMR la nivel guvernamental ar fi pozitivă și din perspectiva faptului că în 2018 se marchează centenarul Marii Uniri.„Dincolo de pregătirea oamenilor lor și faptul că sunt oameni respectabili și eficienți, totuși, anul viitor sărbătorim Centenarul. S-ar putea să fie o soluție bună din mai multe puncte de vedere ca UDMR să fie implicat mai mult în interiorul majorității parlamentare. Cred că, anul viitor, am avea o șansă să pansăm multe răni. Ar fi o variantă bună, nu am discutat cu dumnealor. Poate greșesc, poate sunt unii care se supără, poate sunt unii care au o problemă cu chestiunea asta, dar toți suntem români. Eu zic că e bine să avem mai puține tensiuni și mai multe punți între români, așa, în interior. Sigur că e un subiect sensibil. Eu nu exclud, nu resping ideea ca UDMR să fie la guvernare. Sigur că ar fi o soluție bună, dar o discuție serioasă, așezată cu dumnealor nu am avut nici eu, nici domnul Tăriceanu”, a explicat președintele social-democraților.